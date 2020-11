LIVENach Corona-Gipfel

Merkel äußert sich zu den erneuten Maßnahmen

25.11.2020, 21:30 Uhr | dpa, AFP, rtr, mk, cck

Bund und Länder haben über die Corona-Strategie für Weihnachten und Silvester beraten. Einige Punkte wurden bereits während des Gipfels bekannt. Thüringens Regierungschef Ramelow tritt als Erstes vor die Presse.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs haben sich auf neue Corona-Maßnahmen verständigt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte nach der Videokonferenz, dass die Maßnahmen bis zum 20. Dezember verlängert werden. Zu Weihnachten soll es dann einige Lockerungen geben, andere Einschränkungen sollen bis Ende des Jahres gelten. Nun äußert sich Merkel zu den erneuten Maßnahmen.

21.30 Uhr: Der Teil-Lockdown habe nur einen Teil-Erfolg gebracht, sagt Merkel. Er habe verhindert, dass die Krankenstationen überlasten und viele Menschen sterben. Aber darauf könne man sich nicht ausruhen. Deswegen seien nun auch für die kommenden Wochen Maßnahmen beschlossen worden.



21.33 Uhr: Die aktuelle Lage erlaube es nicht, die Maßnahmen nun zu Ende November aufzuheben. Zwar konnte der Aufwärtstrend der Neuinfektionen gebrochen werden, das reiche jedoch nicht. "Es kommt jetzt weiterhin auf jede und jeden Einzelnen an", sagt Merkel. "Geduld, Solidarität, Disziplin werden wieder auf eine harte Geduldsprobe gestellt."

21.36 Uhr: Einige Bundesländer, wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, könnten wegen der niedrigeren Infektionszahlen Maßnahmen lockern, in anderen Fällen müsse es aber eine Verschärfung geben.



21.39 Uhr: Alle seien sich einig gewesen, dass die Schulen offen bleiben sollen, sagt Merkel. Bei einer Inzidenz aber von 200, also bei einer "extremen Infektionslage", müsse aber nachgeschärft werden.





Ramelow: Kein Silvesterverbot

Ramelow sagte weiter, es solle kein generelles Silvester-Verbot geben. Bund und Länder aber weisen darauf hin, dass es keine großen öffentlichen Zusammenkünfte geben soll. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wandte sich laut "Bild" mit eindringlichen Worten an die Runde: "Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Todeszahlen sind aktuell so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen“, sagte er. Schon vor dem Videogipfel hat es Streit gegeben über mögliche Verschärfungen, aber auch mögliche Lockerungen der Maßnahmen über die Feiertage. Mehr dazu lesen Sie hier. Denn trotz des Teil-Lockdowns, in dem sich Deutschland seit Anfang November befindet, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 18.633 Neuinfektionen und 410 Todesfälle in 24 Stunden – die bislang höchste tägliche Opferzahl in Deutschland.

Die Beratungen von Kanzlerin und Landeschefs haben am Mittwoch um 14 Uhr begonnen, anschließend wollen die Beteiligten vor die Presse treten. Mit ersten Ergebnissen ist am frühen Abend zu rechnen.

Am Donnerstag will die Kanzlerin eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben, wie Regierungssprecher Steffen Seibert ankündigte.