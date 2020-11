Beratungen mit Merkel

Söder eröffnet Corona-Gipfel mit eindringlicher Mahnung

25.11.2020, 14:56 Uhr | dpa, AFP, rtr, mk

Bund und Länder streiten über die Corona-Strategie für Weihnachten und Silvester. Über einige Punkte gibt es Zoff, doch fest steht schon jetzt: In der Vorweihnachtszeit sind keine Lockerungen geplant.

In Berlin haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs mit ihren Beratungen darüber begonnen, wie wir bis Weihnachten und Silvester durch die Corona-Krise kommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wandte sich laut "Bild" mit eindringlichen Worten an die Runde: "Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Todeszahlen sind aktuell so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen“, sagte er.

Schon vor dem Gipfel hat es Streit gegeben über mögliche Verschärfungen, aber auch mögliche Lockerungen der Maßnahmen über die Feiertage. Mehr dazu lesen Sie hier. Denn trotz des Teil-Lockdowns, in dem sich Deutschland seit Anfang November befindet, meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 18.633 Neuinfektionen und 410 Todesfälle in 24 Stunden – die bislang höchste tägliche Opferzahl in Deutschland.

Über diese Punkte dürfte es beim Corona-Gipfel Streit geben:

Der Bund will Wechselunterricht an Schulen ab Jahrgangsstufe 7 und den Unterricht gestaffelt beginnen; die Länder setzen dagegen auf eine Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse 7, in Corona-Hotspots auch schon in der Grundschule.

ab Jahrgangsstufe 7 und den Unterricht gestaffelt beginnen; die Länder setzen dagegen auf eine ab Klasse 7, in Corona-Hotspots auch schon in der Grundschule. Der Bund will die Einhaltung der Corona-Regeln stärker kontrollieren , beispielsweise mit verdachtsunabhängigen Kontrollen.

, beispielsweise mit verdachtsunabhängigen Kontrollen. Arbeitgeber sollen die Möglichkeit von Betriebsferien und mehr Homeoffice prüfen.

Hier sind sich Bund und Länder einig oder liegen nah beieinander:

Der Teil-Lockdown wird bis 20. Dezember verlängert, berichtet bild.de; auch Theater und Kinos bleiben zu, anders als von den Ländern gefordert.

wird bis 20. Dezember verlängert, berichtet bild.de; auch Theater und Kinos bleiben zu, anders als von den Ländern gefordert. Die Weihnachtsferien beginnen schon am 19. Dezember – ein Punkt für die Länder, der Bund hatte den 16. Dezember vorgeschlagen.

beginnen schon am 19. Dezember – ein Punkt für die Länder, der Bund hatte den 16. Dezember vorgeschlagen. Die Kontaktbeschränkungen werden von 1. Dezember an verschärft (nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten) – mit Lockerungen über die Feiertage ; Schleswig-Holstein will aufgrund niedriger Infektionszahlen an den bisherigen Kontaktbeschränkungen festhalten.

werden von 1. Dezember an verschärft (nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten) – mit ; Schleswig-Holstein will aufgrund niedriger Infektionszahlen an den bisherigen Kontaktbeschränkungen festhalten. Silvesterfeuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen wird untersagt, um größere Gruppen zu vermeiden, berichtet die Nachrichtenagentur dpa

auf belebten Plätzen und Straßen wird untersagt, um größere Gruppen zu vermeiden, berichtet die Nachrichtenagentur dpa Bund und Länder empfehlen den Menschen, persönliche Kontakte in den fünf bis sieben Tagen vor Weihnachten auf ein Minimum zu reduzieren, um "ältere Familienmitglieder" an den Feiertagen zu schützen – der Ländervorschlag einer "Selbstquarantäne" ist laut bild.de vom Tisch.

in den fünf bis sieben Tagen vor Weihnachten auf ein Minimum zu reduzieren, um "ältere Familienmitglieder" an den Feiertagen zu schützen – der Ländervorschlag einer "Selbstquarantäne" ist laut bild.de vom Tisch. Die Maskenpflicht im Einzelhandel gilt künftig auch vor Geschäften und auf Parkplätzen – ein Punkt für die Länder.

gilt künftig auch vor Geschäften und auf Parkplätzen – ein Punkt für die Länder. In Geschäften ist künftig nur noch ein Kunde pro 25 Quadratmeter gestattet, bislang ist es ein Kunde auf zehn Quadratmetern – ein Punkt für den Bund.

gestattet, bislang ist es ein Kunde auf zehn Quadratmetern – ein Punkt für den Bund. Es soll mehr Tests geben: Der Bund will schon Menschen mit Erkältungssymptomen einen Coronatest ermöglichen, die Länder setzen verstärkt auf Antigen-Schnelltests, um Infektionsketten aufzudecken.

Die Beratungen von Kanzlerin und Landeschefs beginnt am Mittwoch um 14 Uhr, anschließend wollen die Beteiligten vor die Presse treten. Mit ersten Ergebnissen ist am frühen Abend zu rechnen.



Am Donnerstag will die Kanzlerin eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben, wie Regierungssprecher Steffen Seibert ankündigte.