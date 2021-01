Corona-Gipfel von Bund und Ländern

Streit über Schulöffnungen – Verhandlungen ziehen sich

19.01.2021, 20:54 Uhr | ann, t-online

Bund und Länder beschließen neue Maßnahmen in der Corona-Krise, darunter eine Verlängerung des Lockdowns. Bei den Themen Schulen und Ausgangssperren aber kommt es zu heftigen Diskussionen.

Bund und Länder haben sich aus Sorge vor der mutierten Coronavirus-Variante aus Großbritannien früher als eigentlich geplant zu einem erneuten Maßnahmen-Gipfel getroffen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fallzahlen über eine Woche pro 100.000 Einwohner, beträgt zurzeit 136. Sie ist damit immer noch weit von dem Zielwert von 50 entfernt, den Bund und Länder ausgegeben haben, um das Virus unter Kontrolle zu bringen.

Daher soll der bestehende Lockdown verlängert werden – als neues Datum gilt der 14. Februar bereits als gesichert. Außerdem sollen die Maßnahmen verschärft werden. Um welche Punkte es geht, lesen Sie hier.

Verfolgen Sie die Geschehnisse vor der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hier im Liveticker:

20.50 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich über die Diskussionen zu weiteren Schulschließungen auch nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen sehr verärgert. Sie habe in der Schalte zwischenzeitlich sogar mit einer eigenen Protokollnotiz gedroht. Zwar sei man sich mittlerweile einig, dass die Schulen bis zum 14. Februar geschlossen bleiben, heißt es. Aber es gebe Differenzen, ob die Auslegung restriktiv genug sei. Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun haben mehrfach gewarnt, dass auch Schulen zur Ausbreitung von Infektionen beitrügen, was gerade angesichts der Mutationen gefährlich sei.

20.37 Uhr: Kurze Auszeit angesetzt: 10 Minuten Pause im Beratungsmarathon für die Politiker laut "Bild".

20 Uhr: Während die Verhandlungen noch laufen, haben sich die ersten Politiker bereits geäußert. Die Extrempole: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach beklagt, dass eine bundesweite Ausgangssperre laut Entwurfspapier offensichtlich nicht vorgesehen sei. "Ich hätte mehr erwartet", sagte er der "Welt". FDP-Generalsekretär Volker Wissing kritisierte hingegen im Gespräch mit "Bild", dass sich die Kanzlerin zu einseitig beraten lasse. "Ich bin dafür, dass wir Alternativen zu den jetzigen Strategien evaluieren."

19.15 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verlässt die Schalte zwischen Bund und Ländern kurz für ein Statement vor den Kameras. Es gehe gerade noch um Schulen, den 15-Kilometer-Radius für Corona-Hotspots und um Ausgangssperren. Die SPD-geführten Länder sehen 15-Kilometer-Radius und Ausgangssperren kritisch. Kretschmer: "Wir haben hier in Sachsen wirklich auch schlimme Bilder gesehen aus den Krankenhäusern." Und speziell zur Ausgangssperre, die Sachsen bereits umgesetzt hat: „Die Bundesländer, die das haben, die wissen auch warum.“ Wenn sich die neuen Mutationen in Deutschland weiter verbreiteten, müsse das Gesundheitssystem vorbereitet sein, so Kretschmer, bis 14. Februar müssten die Infektionszahlen weit gesenkt werden: "Wir sind in der härtesten, schwierigsten, vielleicht auch gefährlichsten Phase dieser Pandemie."

18.15 Uhr: Die Runde hängt beim Thema Schulen, Merkel und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geraten laut Berichten von "Bild" aneinander: Schwesig will mehr Einschränkungen für den Arbeitsbereich und dafür über Perspektiven für die Schulen sprechen. "Ich lasse mir nicht anhängen, dass ich Kinder quäle oder Arbeitnehmerrechte missachte", zitiert die "Bild" Merkel.

17.55 Uhr: Die neue Homeoffice-Regel soll über eine Verordnung aus dem Haus von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) realisiert werden. Heil hatte angekündigt, Beschlüsse so rasch wie möglich umsetzen und voraussichtlich schon am Mittwoch weiter dazu informieren zu wollen.



17.45 Uhr: Die Diskussionen zwischen Bund und Ländern laufen noch. Einem Teilnehmer zufolge hat man sich gerade auf die Formulierung zum Homeoffice verständigt, die der Entwurf der Beschlussvorlage vorsah: "Dazu wird das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen".

17.13 Uhr: Insgesamt soll die Stimmung bei den Beratungen bisher recht friedlich gewesen sein. Diskussionspunkte hatten die SPD-geführten Länder bereits vorab angemeldet: Sie wollten besonders über Schulen, Arbeitgeberpflichten beim Homeoffice und private Kontaktbeschränkungen sprechen. Die Verlängerung des Lockdowns ist nach Informationen von t-online bereits beschlossen.

16.35 Uhr: Seit kurz nach 14 Uhr beraten Bund und Länder die nächsten Schritte in der Corona-Krise. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs von Berlin und Bayern, Michael Müller (SPD) und Markus Söder (CSU), werden zur Pressekonferenz erwartet.