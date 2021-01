Firma weist Vorwürfe zurück

Berichte: Impfstoff von Astrazeneca wirkt kaum bei Senioren

26.01.2021, 06:04 Uhr | dru, dpa, AFP

Mit dem Impfstoff von Astrazeneca sollte die Impfkampagne in Europa weiter in Schwung kommen. Doch nun trüben schlechte Nachrichten diese Hoffnung: Angeblich wirkt der Impfstoff bei Senioren kaum.

Medienberichten zufolge droht Deutschland ein erneuter Dämpfer in der laufenden Corona-Impfkampagne. Laut "Handelsblatt" und "Bild" geht man in Koalitionskreisen davon aus, dass der Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca bei Senioren über 65 Jahren eine Wirksamkeit von weniger als zehn Prozent aufweist. Die Bundesregierung rechnet der "Bild" zufolge deshalb damit, dass das Präparat für diese Altersgruppe keine Zulassung erhält. Allerdings ist unklar, auf welchen Daten und Forschungen diese Erkenntnisse beruhen.

Unternehmen weist Vorwürfe als falsch zurück

Das Unternehmen hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters die Berichte zurückgewiesen. Die Angaben seien komplett falsch. Ein Sprecher wird vom Science Media Center mit den Worten zitiert: „Berichte, dass die Wirksamkeit des AstraZeneca / Oxford-Impfstoffs bei Erwachsenen über 65 Jahren nur 8% beträgt, sind völlig falsch. In Großbritannien unterstützte der JCVI die Verwendung in dieser Population, und MHRA bezog diese Gruppe ohne Dosisanpassung in die Genehmigung für die Notfallversorgung ein. Im November haben wir in The Lancet Daten veröffentlicht, die belegen, dass ältere Erwachsene eine starke Immunantwort auf den Impfstoff zeigten, wobei 100% der älteren Erwachsenen nach der zweiten Dosis spike-spezifische Antikörper erzeugten.“



Noch im November 2020 hatte eine Studie die Wirksamkeit nachgewiesen. Die Universität Oxford berichtete: "Es wurde gezeigt, dass der von Teams der Universität Oxford entwickelte ChAdOx1 nCov-2019-Coronavirus-Impfstoff bei gesunden Erwachsenen im Alter von 56 bis 69 Jahren und über 70 Jahren eine robuste Immunantwort auslöst. Die heute in The Lancet veröffentlichten Daten legen nahe, dass eine der Gruppen, die am anfälligsten für schwere Krankheiten und den Tod durch COVID-19 ist, Immunität aufbauen könnte."

Impfreihenfolge steht zur Debatte

Im Bundesgesundheitsministerium liefen bereits Planungen, wie auf die neue Lage reagiert werden kann. Sogar die Impfreihenfolge stehe demnach auf dem Prüfstand. Im Gespräch sei, die Gruppe "65 plus" nun vorrangig mit dem Moderna-Wirkstoff zu versorgen. Diese Impfdosen würden dann aber an anderer Stelle fehlen. Im schlimmsten Fall, so das "Handelsblatt", ließe sich womöglich das Versprechen, jedem im Sommer ein Impfangebot machen zu können, nicht halten.

Astrazeneca-Impfstoff einfacher in der Handhabung

In den Astrazeneca-Impfstoff werden große Hoffnungen gelegt. Anders als die mRNA-Präparate von BioNTech/Pfizer und Moderna verlangt er keine starke Kühlung und lässt sich einfacher handhaben. Mit ihm könnten auch Hausärzte demnächst mit den Impfungen beginnen.

Die EU-Kommission hat bis zu 400 Millionen Dosen des Wirkstoffs bestellt. Am Freitag könnte die EU-Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht geben und den Impfstoff damit als dritten in der EU zulassen. Die Wirksamkeit des Impfstoffs war nach Abschluss der Studien mit etwa 70 Prozent angegeben worden. Allerdings nahmen an den Untersuchungen nur sehr wenige Probanden über 65 Jahre teil.

Astrazeneca räumt Lieferengpässe ein

Bereits in der vergangenen Woche hatte Astrazeneca für Misstöne gesorgt. Das Unternehmen musste Lieferengpässe einräumen, deshalb sollte zunächst weniger Impfstoff als vereinbart an die EU übergeben werden – statt 80 Millionen Impfstoffdosen bis Ende März nur 31 Millionen. Zur Begründung hieß es, es gebe Probleme in der europäischen Lieferkette.

Ein Krisentreffen von EU-Kommission, den EU-Staaten sowie Astrazeneca brachte am Montag keine Lösung. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides nannte die Lieferverzögerung anschließend "nicht akzeptabel". Die EU habe "Entwicklung und Produktion des Impfstoffes vorfinanziert" und verlange nun dafür die Gegenleistung.



EU fordert Zahlen zu Lieferungen ein



Es steht die Vermutung im Raum, vorproduzierte Impfstoffdosen könnten an andere Abnehmer verkauft worden sein. Kyriakides sagte am Montag, die EU wolle nun wissen, "wo genau welche Dosen bisher von Astrazeneca produziert wurden und an wen sie geliefert wurden", sagte die Gesundheitskommissarin. Diese Fragen habe das Unternehmen bislang nicht zufriedenstellend beantwortet.

Zuvor hatte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Astrazeneca-Chef Pascal Soriot in einem Telefonat aufgefordert, die Lieferzusagen an die EU einzuhalten. Nach Angaben eines Kommissionssprechers erinnerte von der Leyen den Unternehmer daran, dass die EU "beträchtliche Summen" in das Unternehmen investiert habe, um sicherzustellen, dass die Impfstoff-Produktion in Gang komme.

Kommission will Exporte notfalls blockieren

Als Konsequenz aus den wiederholten Lieferschwierigkeiten bei den Impfstoffen will die EU-Kommission ab sofort alle Exporte solcher Mittel aus der Europäischen Union erfassen und genehmigen lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte sich hinter den Plan. In Berlin sagte er: "Wir müssen als EU wissen können, ob und welche Impfstoffe aus der EU ausgeführt werden. Nur so können wir nachvollziehen, ob unsere EU-Verträge mit den Herstellern fair bedient werden. Eine entsprechende Pflicht zur Genehmigung von Impfstoff-Exporten auf EU-Ebene macht Sinn."

Die EU-Kommission will nun binnen weniger Tage ein "Transparenzregister" aufsetzen, mittels dem die Ausfuhren kontrolliert werden sollen. Kyriakides sagte, alle Firmen, die Covid-19-Impfstoffe in der EU produzierten, müssten künftig vorab anmelden, wenn sie in Drittstaaten exportieren wollten. Humanitäre Lieferungen seien nicht betroffen.

Die Kommission steht selbst in der Kritik, weil sie Rahmenverträge mit den Herstellern ausgehandelt hat, vorerst aber nur relativ wenig Corona-Impfstoff in den 27 Ländern ankommt. Die Impfkampagne lahmt, während sich neue Virus-Varianten ausbreiten und die Staaten das tägliche Leben und auch das Reisen weiter einschränken.