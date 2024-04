Aktualisiert am 26.04.2024 - 12:21 Uhr

Die AfD hat eine Wahlkampfveranstaltung mit ihrem Eurowahl-Spitzenkandidaten Maximilian Krah im bayerischen Weidenberg abgesagt. Auch die geplante Gegendemo werde nun nicht stattfinden, teilte der DGB Oberfranken am Freitag mit.

Vergleich mit Nazi-Fackelmärschen : Vorermittlungen gegen Höcke nach Reden in Gera

Gegen einen Mitarbeiter Krahs gibt es Spionagevorwürfe. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Parteiführung hatte zuletzt erklärt, an Krah als Spitzenkandidaten für die Europawahl festhalten zu wollen. Nach Angaben aus der AfD-Bundesgeschäftsstelle sind jedoch alle geplanten Wahlkampfauftritte Krahs bis zum 1. Mai abgesagt, an diesem Tag ist ein Auftritt Krahs in seiner Heimatstadt Dresden geplant. Wie es danach weitergeht, ist den Angaben zufolge noch unklar.