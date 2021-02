Bilanz des Impfgipfels

Söder: "Wir können den Rückstand zu anderen nicht aufholen"

Wie können mehr Bürger zuverlässig immunisiert werden? Darüber wurde auf dem Impfgipfel diskutiert. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben nun über die Ergebnisse informiert.

Nach Problemen bei der Lieferung von Corona-Impfstoff sind Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag zu einem "Impfgipfel" zusammengekommen. An der Videokonferenz nahmen auch Bundesminister, Vertreter mehrerer Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teil. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) und Berlins Ministerpräsident Michael Müller (SPD) informierten über die Ergebnisse. Die Pressekonferenz können Sie hier im Liveticker nachlesen:

20.13 Uhr: Hundertprozentige Sicherheit könne niemand geben, sagt Merkel. Es gebe zahlreiche Variablen, die sich verändern könnten. Aber nach bisherigem Stand könne man sagen: "Bis Ende des Sommers können wir jedem Bürger ein Impfangebot gemacht haben", so die Kanzlerin. Das sei gut. Dennoch bedeute das: Wer 50 Jahre alt sei, der müsse bis zum Sommer warten. "Wunder werden da jetzt nicht passieren."

20.12 Uhr: "Die Vereinigten Staaten von Amerika haben wahrscheinlich mehr Produktionsstätten", sagt Merkel.

20.10 Uhr: Gefragt wird nach der umstrittenen Impfstrategie der EU. "Mehr Geld hätte auch nicht mehr Kapazitäten mit sich gebracht", zitiert Merkel einen Biontech-Vertreter. Es hätte nicht mehr produziert werden können, "weil wir es einfach nicht haben". Der Standort Marburg - wo Biontech in Zukunft produzieren will - mache nun einen großen Unterschied.

20.07 Uhr: Das Problem sei nicht, dass die Leute zum Teil häufig anrufen müssten, um einen Impf-Termin zu erhalten, sagt Müller. "Großen Unmut gibt es, wo die Termine nicht gehalten werden."

20.04 Uhr: Wird es für Geimpfte neue Freiheiten geben, die Nicht-Geimpfte nicht bekommen? So lange Deutschland in der Situation sei, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung geimpft sei, "wird es keine neuen Freiheiten geben", sagt die Kanzlerin. "Wenn wir jedem ein Impfangebot gemacht haben, sieht die Sache anders aus."



20.04 Uhr: Zur Frage nach Problemen bei der Impftermin-Vergabe sagt Merkel: Die Termine hingen auch von den Lieferungen ab. Es seien Modellierungen notwendig, um zu sehen, wie man in den Ländern mit dem Einladungs-Management vorgehe.

20.03 Uhr: Große Unternehmen hätten sich bereits angeboten, um alle Mitarbeiter durchimpfen zu lassen, erzählt Merkel.

20.03 Uhr: Man spüre auch bei der Bevölkerung den Drang, lieber auf Nummer sicher zu gehen, als rasch zu lockern, so Bayerns Ministerpräsident Söder weiter.

20.02 Uhr: Entscheidend sei, dass bald auch die niedergelassenen Ärzte ins Impfen einsteigen, sagt Markus Söder.

20.01 Uhr: "Wir können Tausende Impfungen vornehmen, die Infrastruktur steht bereit", betont Michael Müller.

20 Uhr: Die Verimpfung von zwei Dosen pro Bürger werde "sicherlich nochmal kompliziert", sagt Merkel. "Wie viel muss ich zurückhalten? Was kann ich verimpfen?" Das seien "ziemlich schwierige Fragen", man habe heute da aber dazu gelernt.

19.57 Uhr: Man sehe in Portugal trotz Lockdown zurzeit auch die Folgen der britischen Mutante, sagt Merkel. Sie mahnt weiter zur Vorsicht.

19.56 Uhr: Es gehe mit der Impfstoff-Lieferungen "nicht über Nacht", so Söder, die Unternehmen hätten aber Zusagen für die kommenden Quartale gemacht.

19.55 Uhr: "Wir können den Rückstand vielleicht nicht aufholen, aber wir können besser werden", sagt Markus Söder mit Blick auf andere Länder.

19.54 Uhr: Eine punktgenaue Planung sei aus Sicht der Unternehmen kaum möglich, warnt Söder. Dafür hänge die Produktion von zu vielen Variablen ab - zum Beispiel auch von den gerade kursierenden Mutationen. Man könne hier nicht "mit der Stoppuhr" arbeiten. Trotzdem sei es wichtig, dass man "nicht im Nebel" stochere.

19.53 Uhr: "Im ersten Quartal wird's nicht mehr an Impfstoff, das steht fest", sagt Söder. Danach verbessere sich die Lage.

19.52 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagt: Es sei wichtig gewesen, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. "Es bleibt eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Monate."

19.52 Uhr: Man müsse weiterhin mit Hygienemaßnahmen die Infektionen niedrig halten. "Es bleiben angespannte Wochen, die vor uns liegen. Aber es werden auch entspannte Wochen auf uns zukommen", so Berlins Regierender Bürgermeister.

19.50 Uhr: "Natürlich wird es für die Kommunen nochmal interessant, wenn wir deutlich mehr Impfstoff haben", sagt Müller. Man werde im ersten Quartal nicht erfüllen können, was die Menschen erwarten, weil die Produktion nicht genug hergebe. Dennoch wolle er festhalten: "Es ist ein Glücksfall, dass es überhaupt einen Impfstoff gibt."

19.49 Uhr: Die Runde sei wichtig gewesen, um einen "gemeinsamen Sachstand" zu haben, so Müller, und auch kleine Schritte miteinander zu besprechen. "Wann kann aufgrund der zugesagten Impfungen was verimpft werden? Wir müssen uns darauf einstellen können", sagt Müller.

19.48 Uhr: Er denke, dass die Botschaft der Länder, dass Sicherheit und Planbarkeit notwendig sei, "angekommen sei", sagt Müller.

19.46 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) betont, aus Sicht der Länder sei es sehr wichtig gewesen, sich auf dem Impfgipfel mit dem Bund auszusprechen und zu koordinieren. "100.000 Impfdosen mehr oder weniger bedeutet für 100.000 Menschen mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz."

19.46 Uhr: Merkel erneuert das Impfversprechen: Bis zum Sommer solle jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden - selbst wenn Unternehmen wie Johnson&Johnson keine Zulassung erhalten sollten.

19.45 Uhr: Auch beim Zubehör müsse nachgesteuert und "geguckt" werden, sagt Merkel. Ampullen beispielsweise müssten ausreichend zur Verfügung stehen. Das klinge banal, so Merkel, sei aber zentral.

19.43 Uhr: Der Impfplan solle verschiedene Szenarien enthalten, auch noch unsichere Pläne auflisten, um den Ländern Sicherheit zu geben.

19.42 Uhr: Transparenz beim weiteren Vorgehen sei "das allerhöchste Gebot", so Merkel. Die Länder hätten "mit Recht" Sicherheit für die Planung gefordert. Es solle nun eine nationale Impfstrategie geben, die einen Impfplan enthalte.

19.41 Uhr: Merkel sagt, sie unterstütze den Weg der EU, die gesamte Haftung nicht als Land zu übernehmen, sondern bei den Herstellern zu belassen.

19.40 Uhr: Es gäbe andere Länder, darunter Israel, die anders mit Daten umgingen als Deutschland, sagt Merkel. "Ich persönlich bin der Meinung, dass wir möglichst viele vertrauensvolle Gesten machen und hier den Datenschutz sehr hoch halten."

19.40 Uhr: Die Europäische Union habe sich nicht auf Notzulassungen gestützt, sondern auf die Zulassung der EMA verlassen. Sie halte das weiterhin für richtig, so Merkel.

19.39 Uhr: Es würden immer mehr Kooperationen zwischen Firmen eingegangen, sagt Merkel, ähnlich dem zwischen Bayer und Curevac.

19.38 Uhr: Für Kinder gebe es noch keine zugelassen Impfstoffe, das komme im Sommer. Selbst wenn Johnson&Johnson keine Zulassung bekäme, könne man allen Bundesbürgern im Sommer ein Impfangebot machen, so die Kanzlerin.

19.37 Uhr: Merkel erklärt, dass die Verfügbarkeit von Impfstoffen auch von noch offenen Zulassungen abhänge. Es gebe eine Minimalvariante und eine Maximalvariante - falls alle Firmen Zulassungen bekämen.

19.35 Uhr: Es gehe um drei große Fragen, so Merkel: "Kommen die Mengen, die zugesagt wurden, wirklich?" Zweitens: Wie stehe Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern da? Drittens: Was wolle man ändern oder ergänzen an der Strategie?

19.34 Uhr: Die Kanzlerin verweist auf die vermutlich höherer Gefährlichkeit der Mutationen und darauf, dass das Land weiterhin im Lockdown sei. "Das Impfen ist ein großer Teil des Weges aus der Pandemie, deswegen natürlich auch diese Dringlichkeit."

19.34 Uhr: Merkel spricht ein großes Dankeschön aus an jene, die sich für die Impfstoffproduktion engagieren. Es seien gänzlich neue Wege, die man zurzeit gehe. Es gehe aber nicht nur um die Produktion, sondern auch darum, dass der Impfstoff bei den Bürgern ankomme.

19.30 Uhr: Die Kanzlerin eröffnet die Pressekonferenz. Es seien wichtige Beratungen für Bund und Länder, sie seien "sehr sinnvoll und aufschlussreich" gegeben, so Angela Merkel.

19.29 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Ministerpräsident Michael Müller (SPD) werden in Kürze zur Pressekonferenz erwartet.

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben in Deutschland und der EU kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Die ersten Wochen wurden begleitet von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und viel Unmut über fehlenden Impfstoff. Mehrere Ministerpräsidenten sowie Verbände wie der Deutsche Städtetag forderten zuletzt vehement Klarheit über Menge und Zeitpunkt der Lieferungen, damit etwa Impfzentren besser planen könnten. Kurz vor dem "Impfgipfel" stellten Hersteller zusätzliche Lieferungen in Aussicht. Wie knapp der Impfstoff in Deutschland ist, zeigen diese Grafiken.

Laut Robert Koch-Institut wurden bisher 2,4 Millionen Impfdosen in Deutschland verimpft (Stand: 1. Februar). Die Lieferungen von Impfstoff sollen im Laufe des Jahres deutlich anziehen, wie aus einer neuen Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach 18,3 Millionen Impfdosen im laufenden ersten Quartal könnten demnach laut einer aktuellen Schätzung im zweiten Quartal voraussichtlich 77,1 Millionen Dosen und im dritten Quartal 126,6 Millionen Dosen verschiedener Hersteller folgen. Im vierten Quartal könnten es dann weitere 100,2 Millionen Dosen sein.