LIVERegierungsbefragung

Spahn zur AfD: Maske auf, wenn ich bitten darf

Bei der Regierungsbefragung müssen Minister regelmäßig die Fragen von Abgeordneten im Bundestag beantworten. Diesmal ist Gesundheitsminister Jens Spahn an der Reihe. Verfolgen Sie die Befragung live.





Bundesgesundheitsminister Spahn musste sich in den vergangenen Tagen viel Kritik stellen. Grund ist sein Vorgehen bei kostenlosen Schnelltests für die Bundesbevölkerung. Wie es dazu kam, dass Spahn sein Versprechen nicht halten konnte, lesen Sie hier. Jetzt muss er sich im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen.



Schnelltests sind bereits seit Anfang Februar zur Anwendung durch geschultes Personal zugelassen. Eingesetzt werden können sie unter anderem schon in Pflegeheimen und Kliniken. Geplant ist ein Angebot zu Gratis-Schnelltests für alle Bürger – etwa in Testzentren, Praxen oder Apotheken. Darüber soll zunächst bei den anstehenden Bund-Länder-Beratungen zur Pandemie am 3. März gesprochen werden.

Verfolgen Sie die "Aktuelle Stunde" oben im Livestream oder im t-online-Liveticker:

13.58 Uhr: AfD-Politiker: Über Monate sei ein System entwickelt worden, für Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie. Durch Mutationen wissen wir, R-Wert werde bleiben.

Spahn: Mit Selbsttests habe man ein zusätzliches Instrument, die AHA-Regeln seien dennoch sehr wichtig. "Wir ringen miteinander in dem Wissen, dass alles was wir tun, auch Folgen hat." Es gebe keine absolute Wahrheit, dass habe man inzwischen gesehen.

13.55 Uhr: AfD-Politiker: Die Inzidenzen werden durch Schnelltests in die Höhe schnellen. Das bedeutet, Lockerungen seien nicht möglich.

Spahn: Das sei auch Erfahrungen, mit Inzidenzen von etwa 35 und 50 zu arbeiten. Man habe gesehen, dass mit den Erfahrungen bei dynamischem Infektionsgeschehen, Maßnahmen zu ergreifen. "Idealerweise regionalabgestimmt."

13.52 Uhr: Frage: Welche Rolle geben Sie den Schnelltests? etwa in Kitas, Schulen etc.

Spahn: Die Schnelltests würden auch Sicherheit im Alltag geben, etwa durch geschultes Personal in Pflegeheimen. Der Selbsttest könne helfen, zusätzliche Situationen zu entlasten, möglicherweise bei Veranstaltungen.

Die Frage der Verfügbarkeit – das sei vielleicht besser skalierbar. Sie seien schneller, wenn die Technik da sei, zu beschaffen. Da funktioniere die Marktwirtschaft.

13.48 Uhr: FDP-Politiker: Schnelltests sollen besondere Bedeutung haben, das sei möglich, dass es dann mehr positive Tests gebe. "Die Krankheitsverläufe spielen dabei keine Rolle. Gehen Sie davon aus, dass die Inzidenzen dann steigen, durch mehr positive Tests?"

Spahn: Deshalb würde man die PCR-Nachtestung empfehlen. "Ich halte wenig davon, nur auf einen Wert zu schauen – jetzt warten Sie doch mal (Rufe von Abgeordneten bringen Spahn hier nicht vom Kurs ab) – diese Pandemie lässt sich nicht auf eine Zahl reduzieren."

13.45 Uhr: SPD-Abgeordnete: Es gebe von Firmen, die die Selbsttests auf den Markt bringen, Angaben von Preisen bis zu 9 Euro. "Müsste es nicht eine kostenfreie Vergabe geben? Und eine Grundkampagne der Aufklärung, damit die Illusion nicht transportiert wird, dass die Eigentests wirksam sind?"

Spahn: Aufklärung brauche es unbedingt begleitend, deshalb gebe es auch immer eine Gebrauchsanweisung bei den Selbsttests. Man müsse auch über die Ergebnisse aufklären, die auch mal falsch negativ sein können.

13.42 Uhr: linken-Abgeordnete: Wirksamkeit von Schnelltests müssen erst bewiesen werden. Für Millionen seien aber Impfdosen aus den USA eingekauft worden – da gebe es aber noch keine Nachprüfung der Wirksamkeit.

Spahn: Es gebe Zwischenergebnisse und man arbeite eng mit dem Paul-Ehrlich-Institut zusammen. Es habe eine große Bestellung gegeben, weil sie weltweit umkämpft wären. "Da würden auch die als erstes fragen, warum man nicht mehr bestellt hat." Applaus von Abgeordneten.

13.40 Uhr: Abgeordneter: Heute sind Schnelltests zugelassen worden. Sollen die auch kostengünstig zur Verfügung stehen? (wie in Österreich?)

Spahn: Man habe schon mehrmals erklärt, weshalb Deutschland einen anderen Weg gehe. "Wenn man diese Tests zu einem Instrument in der Pandemie mache, müssen sie auch ordentlich geprüft sein." Die Frage der Zuschüsse hänge vom Preis ab. Für den Einzelhandel wisse Spahn das noch nicht genau. Es hänge stark von den tatsächlichen Marktpreisen ab. "Kostenlos ist nichts, einer zahlt immer." Das müsse man noch besprechen, wie im einzelnen die Preise aussehen werden.

13.38 Uhr: Spahn: "Ein Technologietransfer durch Kooperation ist immer erfolgreicher, als durch Zwang." Viele seien sich der Komplexität einer Impfstoffproduktion aber nicht bewusst.

13.36 Uhr: Frage von Abgeordneten: "Ist es richtig, dass für die weltweite Produktion für die Digitalisierung Systeme gebraucht werden? Gematik-Firma ist damit beauftragt worden? Haben Sie von dem Chef ein Haus gekauft?

Spahn: Die Firma sei schon lange in der Hand der Regierung, deshalb sei schon die Frage falsch.



Weiter geht Spahn auf die Frage nicht ein.

13.35 Uhr: Kessler: Es gibt einen Antrag die Lizenzen freizugeben? Warum verhindert die Regierung den Kampf gegen die Pandemie?

Spahn: "Die Bundesregierung tut alles, die Pandemie zu bekämpfen." Derzeit würden weltweit Milliarden-Produktionen aufgebaut, um die Welt zu versorgen. Dabei unterstütze auch Deutschland, etwa bei der Entwicklung des Impfstoffs.

13.34 Uhr: Linken-Abgeordneter Kessler: Impfstoffe sollen öffentliches, globales Gut sein, hatte Merkel gesagt. Pandemie müsse weltweit bekämpft werden. "Was tun Sie, um Produktionsstätten aufzubauen?" (Applaus von Abgeordneten)

Spahn: "Es gelingt nur, wenn die Welt zusammenarbeitet." Deshalb sei die Produktion in ganz Europa und auch weltweit angestoßen worden. Es sei mit Initiativen zusammen gearbeitet worden. "Bei etwas so Komplexem sei es besser durch Kooperation etwas zu erreichen."

13.32 Uhr: Spahn zur Impfstoffproduktion: Niemand wisse, wie viele Folgeimpfungen es noch brauche und auch darauf müsse man die Produktion vorbereiten.

13.30 Uhr: Abgeordneter: Welcher Text genau soll es sein? Mache es nicht Sinn, die Friseure zu impfen? Müssten nicht auch Kunden einen Text vor dem besuch machen?

Spahn: Er kenne nicht aus allen 16 Bundesländern die einzelnen Vorgehensweisen. Die Tests würden aber mehr Dinge an bestimmten Stellen möglich machen.

13.26 Uhr: FDP-Politiker: Man erlebe immer wieder Dilettantismus, das könne heute nicht mehr sein. Wieso bekommen Gesundheitsämter Ausbrüche in Heimen nicht in den Griff? Man habe auch in Haushalten Infizierte, die ohne Test wieder auf die Straße gehen.

Spahn: "Ich bemühe mich in dieser Pandemie darum, mich erstmal schlau zu machen, bevor ich bewerte." Bei Ausbrüchen im Pflegeheim müsse man erst einmal schauen, wie die Situation konkret vor Ort gewesen sei. Deshalb halte er sich an dieser Stelle mit Bewertungen zurück.

13.24 Uhr: AfD-Politiker Kraft: Gemäß dem Stufenplan der FDP, sind Inzidenzwerte als Vorgabe sinnvoll?

Spahn: "Es wird eine Inzidenz von Null nicht geben, außer, man zieht eine Mauer durch das Land." Wenn Sie auch mehr fürs Impfen wären, hätten wir schon mehr geschafft, sagt Spahn zum AfD-Politiker.

"Idealerweise sind bei Veranstaltungen aller Art alle vorbildlich mit Masken, und wenn ich darum bitten darf, im Zweifel auch wir gemeinsam hier im Deutschen Bundestag."

(Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Richtung der AfD-Fraktion im Bundestag nach einer Nachfrage zu einer CDU-Parteiveranstaltung, von der Fotos von Delegierten ohne Maske kursierten)

13.21 Uhr: Grünen-Politikerin: Warum wurden Friseursalons geöffnet, Einzelhandel aber nicht?

Spahn: "Die Maßnahmen werden durch die Länder und die lokalen Behörden vor Ort gemacht." Den Unterschied gebe es, weil die Frage des Äußeren Seins- man kann darüber Witze machen, aber das hänge auch mit psychischer Gesundheit zusammen – es werde so getan, als würden keine Öffnungen stattfinden. "Ich habe nicht den Eindruck, dass nichts passiert." dennoch bleibe die Frage, wie sich das auf die Verbreitung auswirke. "Ich bin dafür, die Schritte vorsichtig zu gehen."

13.18 Uhr: FDP-Politikerin: Wann nimmt die Bundesregierung eine genaue Öffnungsperspektive vor?

Spahn: Man sei da mit Bund und Ländern im engen Austausch. Man müsse bundeseinheitlich vorgehen, der Rahmen solle gemeinsam erarbeitet werden, Abstimmungen würden derzeit dazu schon stattfinden. "Wir hatten das Gefühl, wir sind raus, müssen nun aber feststellen, dass mit den Mutationen besondere Vorsicht geboten ist."

13.17 Uhr: Grünen-Politikerin: "Was tun Sie dafür, dass Menschen der Risikogruppe 2 auch Klarheit haben und ein Impfangebot bekommt?"

Spahn: Man sei schon dabei, bei 18- bis 64-Jährigen seien viele aus der Risikogruppe schon geimpft. Menschen mit Vorerkrankungen – wie sie informiert werden, sehe die Verordnung ärztliche Atteste vor, um das möglich zu machen. Es sei auch Aufgabe der Länder, den Zugang zur Impfung zu organisieren.

13.14 Uhr: Bas: "Wann wollen Sie niedergelassene Ärzte mit einbeziehen?"

Spahn: "Es sind einige Länder schon dabei, Arztpraxen mit einzubeziehen." In Mecklenburg-Vorpommern etwa sei das schon der Fall. Den Switch in die Arztpraxen könne man aber nur machen, wenn die Impf-Kapazitäten noch höher seien.

13.11 Uhr: SPD-Politikerin Bärbel Bas: Die Zahlen würden zeigen, dass Impfstoff liegen bleibe. "Wir haben nach wie vor ein Problem, dass bestimmte Risikogruppen keinen Impftermin bekommen, es keine mobilen Teams gibt. Wie wollen Sie sicher stellen, dass diese Personen der Kategorie 1 geimpft werden?"

Spahn: "Die Sorge teile ich grundsätzlich, deshalb ist es wichtig, dass verfügbarer Impfstoff auch verimpft wird." An die 300.000 Impfungen könnten pro Tag stattfinden. Impfdosen seien nun da, deshalb denke er, dass die Länder schneller Impfangebote machen können.

13.10 Uhr: Die erste Frage stellt AfD-Politiker Detlev Spangenberg: Warum wurden Veranstaltungen früher noch genehmigt, nach denen es zu Ausbrüchen kam?

Spahn: Das habe auch mit den Hygienekonzepten und der Umsetzung zu tun gehabt.

13.09 Uhr: Spahn sei sehr zuversichtlich, dass schon in Kürze deutlich mehr Tests verfügbar seien. "Sie helfen uns sicherer mit dem Virus zu leben und ein Stück mehr Freiheit zu haben und auch mehr Sicherheit." Dennoch sagt er: "Das Virus gibt nicht einfach auf."

13.08 Uhr: Spahn: "Wir haben deutlich mehr verfügbare Tests, seit heute auch die zugelassenen Selbsttests." Das sei eine Chance, es gehe nicht um das "ob" sondern um das "wie". Selbsttests könnten Sicherheit geben, auch wenn es um Perspektiven gehe, wie bei Theaterbesuchen und auch Reisen.

13.07 Uhr: Spahn: "Die letzten Wochen waren erfolgsversprechend, ermutigend." Die Dynamik der Pandemie sei ein ganzes Stück gebrochen worden. Über 4 Prozent der Bevölkerung sei geimpft, man sehe auch in den Kliniken Entlastung und weniger Patienten. "Das Virus gibt nicht einfach auf", räumt Spahn ein. Das Virus werde ansteckender und verändere sich. Ansteckend vor allem, weil man länger auch andere anstecken könne. "Das strengt an."

13.05 Uhr: Die Regierungsbefragung mit Jens Spahn beginnt.

13.02 Uhr: Wolfgang Schäuble eröffnet die Sitzung.

13 Uhr: Die Befragung beginnt in Kürze.