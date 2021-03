"So können wir nicht bestehen"

Merkel unterbricht Corona-Gipfel: Heftiger Streit um Urlaub

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) beim Corona-Gipfel in Berlin: Bund und Länder ringen um eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. (Quelle: dpa)

Heftiger Streit beim Corona-Gipfel: Kanzlerin Merkel unterbricht das Treffen mit den Ministerpräsidenten. Nach einer langen Pause steht erstmals ein erfolgreicher Abschluss des Treffens auf der Kippe.

Kanzlerin Angela Merkel hat die Beratungen mit den Ministerpräsidenten auf dem Corona-Gipfel in Berlin unterbrochen. Wie "Spiegel" und "Bild" berichten, soll die Kanzlerin dabei ihren Unmut über die beschlossenen Maßnahmen zum Ausdruck gebracht haben. "So können wir vor der Öffentlichkeit nicht bestehen", soll Merkel auf dem Bund-Länder-Treffen geäußert haben. Sie halte die Maßnahmen nicht für ausreichend, um mit der Ausbreitung der Mutationen in Deutschland fertig zu werden.

Laut Informationen der "Bild" soll es bei der Auseinandersetzung außerdem um den Osterurlaub gegangen sein. Die Kanzlerin sieht Urlaubsreisen als große Gefahr für ein erneutes exponentielles Wachstum der Infektionszahlen. Merkel zeigte sich außerdem unzufrieden über das Vorgehen gegen die Pandemie. "Wir beschließen heute, dass wir das einhalten, was wir das letzte Mal beschlossen haben", sagte sie mit Blick auf die "Notbremse". Das sei in einer Zeit des Wachstums der Infektionszahlen zu wenig.

Der Corona-Gipfel wurde nach dieser Auseinandersetzung unterbrochen, die Pause dauert noch an. Es ist die längste Pause bei einem derartigen Gipfel im Laufe der Pandemie. Beobachter rechnen damit, dass sich das Treffen noch bis in die späten Abendstunden zieht.



Im Hintergrund laufen laut "Bild-Informationen" Gespräche über das aktuell zentrale Streitthema: den Urlaub über die Osterferien. Einige Ministerpräsidenten stellen sich dabei gegen Merkel. Der Streit sei ernst, der Gipfel stehe auf der Kippe, hieß es aus internen Kreisen des Bund-Länder-Gipfels. Mittlerweile sitzen Kanzlerin Merkel, SPD-Vizekanzler Olaf Scholz, CSU-Chef Markus Söder und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zusammen und versuchen, den Streit zu schlichten.

Zoff um Urlaub an Ostern

"Bund und Länder appellieren zwar weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten", hieß es in der Beschlussvorlage. "Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss."

Trotzdem setzten sich vor allem Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz dafür ein, "kontaktarmen Urlaube" zu ermöglichen – also Urlaub in Ferienwohnungen oder -häusern, Appartements oder Wohnmobilen, sofern diese über eigene sanitäre Anlagen verfügen und Urlauber sich dort auch mit Essen versorgen können.

Es ist auch noch unklar, ob es neue Auflagen für Mallorca-Urlauber geben wird. Die Bundesregierung hatte die Lieblingsinsel der Deutschen vor einer Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Damit entfiel auch die Testpflicht und die Quarantäne für Rückkehrer. Das hat zu einem Buchungsboom geführt, aber auch zu hitzigen Diskussionen, ob man damit einen neuen Infektionsherd riskiert. Deswegen standen bei den Beratungen Forderungen nach einer Wiedereinführung der Testpflicht und auch nach einer Wiedereinführung der Quarantäne im Raum.

Bund und Länder betonen Umsetzung der Notbremse

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen soll der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert werden. Das haben Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen über den weiteren Kampf gegen die Pandemie beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Quellen erfuhr. Die strengen Kontaktregeln sollen auch für Verwandtenbesuche über Ostern nicht gelockert werden. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen stand aber noch aus.

Nachdem Bund und Länder erst Anfang März einen Lockerungskurs eingeschlagen hatten, stehen die Zeichen nach dem massiven Anstieg der Infektionszahlen nun wieder auf Verschärfung. Die "Notbremse" für bereits erfolgte Lockerungen wie die Öffnung von Geschäften, Museen und Sportanlagen soll bestehen bleiben. Sie gilt für Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über 100 steigt. Das ist inzwischen für weite Teile Deutschlands der Fall – gehandelt wird aber oft trotzdem nicht. Der Durchschnittswert für das ganze Land liegt seit Sonntag über 100.

Bundesweit lag diese Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag nun bei 107,3 - und damit etwas höher als am Vortag mit 103,9.