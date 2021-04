LIVECorona-Lage in Deutschland

Spahn: "Es ist jetzt der letzte Teil, aber ein sehr schwerer Teil"

23.04.2021, 10:43 Uhr | sje, t-online

Deutschland wartet auf Impfstoffdosen, Hausärzte wollen selbst priorisieren, die Corona-Fallzahlen steigen weiter. Nun äußern sich Gesundheitsminister Spahn und RKI-Vize Schaade zum Stand – jetzt live.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in Aussicht gestellt, dass die Impf-Priorisierung in Deutschland ab Juni aufgehoben werden soll. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Robert Koch-Institut meldet derweil am Freitagmorgen 27.543 Neuinfektionen, 265 Menschen starben an oder mit dem Coronavirus in 24 Stunden. Wie geht es weiter? Darüber informieren Spahn und RKI-Vizepräsident Lars Schaade nun in Berlin.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream oben oder im t-online-Liveticker:

10.40 Uhr: Eine Journalistin fragt, wie oft Astrazeneca abgelehnt werde. Spahn bestätigt, dass es mehr Zurückhaltung bei diesem Impfstoff gebe, vor allem bei über 60-Jährigen sei diese aber ungerechtfertigt. Gerade bei den Älteren sei der Astrazeneca-Impfstoff in einigen Parametern sogar wirksamer als der von Biontech. Er sei aber überzeugt, dass viele sofort ein Angebot zur Impfung mit Astrazeneca annehmen würden. "Mein Eindruck ist, das kriegen wir auch gut verimpft". Er könne nur dafür werben, alle zugelassenen und wirksame Impfstoffe zu nutzen. Die Wahlfreiheit für über 60-Jährige einzuschränken sei aber aktuell nicht sinnvoll, da aktuell zu wenige Dosen Astrazeneca zur Verfügung stünden.

10.38 Uhr: Auf Nachfrage erklärt Cichutek, er halte die Freigabe von Astrazeneca auf eigenes Risiko für "eine sehr vernünftige Maßnahme". Einige Bundesländer hatten in den vergangenen Tagen den Impfstoff von Astrazeneca für alle freigegeben. Spahn: Es sind im Moment nur wenige Tausend Dosen Astrazeneca unverimpft. Man warte auf weitere Lieferungen, die Ankündigung für die Lieferung nächste Woche sei jedoch noch unspezifisch.

10.34 Uhr: Es liefen mehrere Studien zu Impfungen bei Kindern und Jugendlichen begonnen, sagt Cichutek. Man hoffe "relativ schnell zu Ergebnissen zu kommen und dann auch zu einer Zulassung". Spahn erklärt, solange Kinder und Jugendliche nicht selbst geimpft werden können, sei die Impfung des Umfeldes umso wichtiger. Bei Ausnahmen für vollständig Geimpfte seien die Regeln für Kinder eine wichtige Frage, über die man in den nächsten Tagen diskutieren werden. "Ganz fair ist schon in der Familie meistens nicht möglich", in der Gesellschaft bei einer so wichtigen Frage noch unwahrscheinlicher, so Spahn. Aber Beschränkungen nur noch für Kinder, wenn alle anderen bereits geimpft seien, sehe er nicht.

10.29 Uhr: Man sei in Abstimmungen, ob man Geimpfte negative Getesteten gleichstellen könnte, zum Beispiel bei den Quarantänebestimmungen bei der Einreise. Es müsse aber klar sei, dass eine Impfung das Infektionsrisiko nicht auf null senke. Daher gelten die anderen Regeln, zum Beispiel das Masketragen, weiter, so Spahn. Eine andere Frage sei, ob man Geimpften zum Beispiel noch Ausgangsbeschränkungen auferlegen könne, da sich diese Maßnahmen aus dem Risiko begründen. Hier befinde man sich in Abstimmungen zwischen den Ressorts, Ziel sei ein Ergebnis bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am Montag. Sicher seien sich die Juristen aber, dass Geimpfte wohl keinen Anspruch auf beispielsweise Restaurantöffnungen haben.

10.26 Uhr: Ein Journalist fragt nach den Rechten für Geimpfte. Spahn erklärt, dass man dazu in Beratungen stehe. Die Beschleunigung der Impfkampagne sei wichtig dafür. Ab Juni würden auch die Betriebsärzte impfen können, ergänzt er seine vorherigen Ausführungen. "Jeder wird irgendwie zu einer Immunisierung kommen" – entweder man sei geimpft oder erkrankt, so Spahn. Seiner Meinung nach sei die Impfung zu bevorzugen.

10.25 Uhr: RKI-Vize erklärt, dass man die aktuelle Entwicklung, den Bruch des exponentiellen Wachstums, nach wie vor auf die Ostertage zurückführe. Da die Mobilität wieder steige, brauche man die harten Maßnahmen jetzt. "Wir müssen weiter vorsichtig sein, um die Entwicklung nicht weiter zu beschleunigen".

10.23 Uhr: Es beginnt die Fragerunde der Journalisten.

10.21 Uhr: Man freue sich auf vier sichere und wirksame Impfstoffe, die Melderaten zu Thrombosen seien sehr gering, sowohl bei Johnson und Johnson als auch bei Astrazeneca, fasst Cichutek zusammen. Auf EU-Ebene würde derzeit die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen die Virusvarianten überprüft.

10.18 Uhr: Cichutek erklärt, in Großbritannien sei die Wirksamkeit von Astrazeneca noch einmal überprüft worden. Diese sei immer noch sehr hoch, die Thrombosen als Nebenwirkung sehr selten. Die Häufigkeit sei etwa eins zu 100.000. Weitere Impfstoff-Zulassungen seien noch in diesem Halbjahr zu erwarten, darunter die Mittel von Curevac und Sputnik V.

10.16 Uhr: Es übernimmt Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Der neue Impfstoff von Johnson und Johnson sei "sicher und wirksam", insbesondere auch bei über 60-Jährigen. Die üblichen Impfreaktionen würden nach etwa drei Tagen abklingen. Auch die gemeldeten Thrombosen aus den USA seien sehr sicher, die Wahrscheinlich betrüge etwa eins zu einer Million.

10.13 Uhr: "Diese Wochen sind für uns alle schwer", deswegen müsse man jetzt zusammenhalten, so Schaade. Viele jüngere Menschen hätten sich in der letzten Zeit stark eingeschränkt. Ein Großteil der Älteren sei inzwischen geimpft, bei den Jüngeren stiegen aber aktuell die Zahlen. "Wir müssen uns bitte noch weiter einschränken, damit auch diese Menschen die Chance haben, sich impfen zu lassen, bevor das Virus sie erwischt." Man wisse auch noch nicht, wie viele Menschen nach einer Erkrankung unter Long Covid leiden würden, erste Erkenntnisse deuteten auf zehn Prozent hin. Man wisse auch nicht, wie lange Long Covid anhalte.

10.11 Uhr: RKI-Vize Schaade erklärt, dass sich die Fallzahlen auf einem sehr hohen Niveau eingependelt haben. Man habe in den Mobilitätsdaten gesehen, dass sich über die Ostertage viele Menschen eingeschränkt hätten. Trotzdem seien die Fallzahlen noch zu hoch, auch die Mobilität habe inzwischen wieder zugenommen. "Für eine Entwarnung ist es noch zu früh". Das sehe man auf den Intensivstationen. Zunehmend müssten auch jüngere Patienten mit einer sogenannten ECMO-Beatmung behandelt werden, einer künstlichen Lunge.

10.10 Uhr: "Es ist jetzt der letzte Teil, aber ein sehr schwerer Teil, der jetzt zu gehen ist", beendet Spahn sein Statement.

10.09 Uhr: "Wir können mehr als vor zwölf Monaten", man könne die dritte Welle aber nicht "weg-digitalisieren", "weg-testen" oder "weg-impfen". "Deswegen geht es jetzt darum, diese dritte Welle zu brechen". Dafür seien die Kontaktreduzierungen am wichtigsten. Deswegen trete am Samstag die Notbremse in Kraft. Die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen seien ein großer Eingriff in die Freiheitsrechte. "Das ist hart, das fällt schwer, jedem von uns. Aber es ist notwendig, für eine Übergangszeit". Sie seien zudem schon seit Anfang März Teil des Instrumentenkastens von Bund und Ländern.

10.08 Uhr: Man wisse inzwischen mehr als vor einem Jahr. Als Beispiele nennt Spahn die Corona-Warn-App, das Testen und die Teststationen und "natürlich das Impfen". Nach seinen Angaben sind bislang rund 18,5 Millionen Deutsche mindestens einmal geimpft. Das entspreche einer Quote von etwa 22 Prozent. Sieben Prozent hätten einen vollen Schutz aus Erst- und Zweitimpfung. "Mehr als jeder fünfte Deutsche ist geimpft", im Mai werde die dritte Priorisierungsgruppe geöffnet. "Wir werden im Juni die Priorisierung aufheben können", sagt Spahn, wenn die Lieferungszusagen eingehalten würden. Wichtig sei dabei das "im" – das heiße nicht, dass es gleich zum ersten Juni soweit sei, oder dass im Juni alle geimpft würden.

10.04 Uhr: Spahn beginnt: Die Lage sei "weiter schwierig". Auf den Intensivstationen sei die Situation "sehr, sehr schwierig", es gebe regionale Engpässe, teilweise müsse über Verlegungen nachgedacht werden. Auch die Belastung für das Personal sei sehr hoch, erinnert der Gesundheitsminister. Bisher habe man aber eine Überlastung vermeiden können. "Noch ist es so, dass Inzidenz und Intensiv zusammenhängen", sagt Spahn in Hinblick auf die Diskussion um die Orientierung an Inzidenz-Werten.

10.01 Uhr: Spahn und Schaade sind in der Bundespressekonferenz angekommen. Die Pressekonferenz beginnt.

9.55 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt in Kürze.