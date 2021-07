"Dann sind Einschränkungen für Geimpfte nicht verhältnismäßig"

Kontra

Nein, das ist der falsche Weg

Schon jetzt sinkt das Interesse an den Impfungen. Es ist also gut, dass nun überlegt wird, welche Vorteile der vollständige Impfschutz haben kann. Die Abschaffung der Maskenpflicht aber ist der falsche Weg.

Wo nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang haben, könnte auf die Maske verzichtet werden. Was aber ist mit Supermärkten oder Bussen? Dort ist es unmöglich zu kontrollieren, ob die Maskenlosen auch wirklich geimpft sind. Die Belohnung käme an diesen Orten also einer kompletten Abschaffung der Maskenpflicht gleich. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, sind dann auf den guten Willen ihrer Mitmenschen angewiesen.

Noch sind viele Fragen zur Delta-Variante offen. In Großbritannien aber hat sich gezeigt: Die neue Welle bahnt sich kurz an, dann explodieren die Zahlen – trotz Impfungen. Für eine Abschaffung aller Maßnahmen ist es also zu früh. Die Maske allein reicht zwar nicht, ist aber ein wichtiger Bestandteil: Sie schützt, ist unkompliziert und mittlerweile nicht einmal mehr so teuer.

Ja, mit den niedrigen Zahlen und dem Impfschutz sollten wir schrittweise zur Normalität zurückkehren. Aber sind offene Schulen, unbeschwerte Clubbesuche und vollbesetzte Theater nicht eine schönere Freiheit als Bahnfahren ohne Maske? Ich denke schon.