"Eignung als Kanzlerkandidat steht in Frage"

SPD gibt Laschet Mitschuld am Neuwahlchaos in Thüringen

In Thüringen droht einmal mehr politisches Chaos. Die geplante Neuwahl im Herbst könnte scheitern. Die SPD attackiert deshalb die CDU – und deren Kanzlerkandidaten.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, gibt dem CDU-Chef Armin Laschet eine Mitschuld am Neuwahlchaos in Thüringen. "Mit dem drohenden Bruch der Vereinbarung für Neuwahlen in Thüringen wird erneut deutlich, dass Armin Laschet nicht gewillt oder in der Lage ist, in einer grundsätzlichen Frage von bundespolitischer Bedeutung seine Autorität als CDU-Bundesvorsitzender einzusetzen", sagte der Erfurter SPD-Spitzenpolitiker t-online.

Armin Laschet habe es bereits bei der Nominierung von Hans-Georg Maaßen zum Bundestagskandidaten an Durchsetzungskraft gefehlt, kritisierte Schneider. "Damit ist seine Eignung als Kanzlerkandidat in Frage gestellt."

Mehrheit für Landtagsauflösung wackelt

In Thüringen war ursprünglich geplant, dass sich der Landtag am kommenden Montag auflöst, um vorgezogene Neuwahlen im Herbst zu ermöglichen. Doch die dafür nötige Zweidrittelmehrheit kommt wohl nicht zustande, zumindest nicht ohne die Stimmen der AfD. Die rot-rot-grüne Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat keine eigene Mehrheit im Landtag und ist bei Entscheidungen seit mehr als einem Jahr auf die CDU angewiesen.



Schneider sieht nun einen Wortbruch bei der CDU. "Im Februar letzten Jahres haben sich CDU und FDP in Thüringen in Abhängigkeit der AfD begeben, um einen Ministerpräsidenten zu wählen", kritisierte er. "Um den Schaden für die politische Kultur in Deutschland zu begrenzen, haben die Bundesvorsitzenden von CDU, CSU und SPD kurz darauf vereinbart, nach einer Übergangszeit zu Neuwahlen zu kommen. Die CDU in Thüringen will diese Vereinbarung nun nicht mehr umsetzen."

Abweichler auch in der Regierungskoalition

Seit Tagen herrscht in Thüringen Unsicherheit, ob die nötigen Stimmen für die Auflösung des Landtags zusammenkommen. Besonders Linke und Grüne wollen verhindern, bei der Auflösung des Landtags auf die Stimmen der AfD angewiesen zu sein. Deshalb diskutieren sie am heutigen Freitag in Sondersitzungen, ob sie wegen der unsicheren Lage selbst ihre Unterstützung für die Auflösung komplett zurückziehen.

Das politische Gezerre begann jedoch, als vier CDU-Abgeordnete die Zustimmung verweigerten. Bei der FDP, die nach der vergangenen Wahl kurzzeitig Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt hatte, wollten sich vier von fünf Abgeordnete enthalten, einer wollte dafür stimmen.



Die Haltung in der FDP-Fraktion führte wiederum dazu, dass zwei Abgeordnete der Linken ausscherten, weil sie eine Stimme der Liberalen nicht akzeptieren wollten und auf Vertragstreue der CDU pochten.



Die nötige Zweitdrittelmehrheit im Landtag liegt bei 60 Stimmen, die Regierungskoalition aus Linken, SPD und Grünen kommt alleine nur auf 42 Stimmen. Würde die CDU mitstimmen, kämen die nötigen 63 Stimmen für die Auflösung zusammen.