Evakuierungsflüge fortgesetzt

Bundeswehr hat bisher über 900 Menschen aus Kabul ausgeflogen

19.08.2021, 04:21 Uhr | dpa, aj

Eine weitere Bundeswehr-Maschine mit 211 Passagieren an Board ist in der Nacht in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet. Am heutigen Donnerstag sind weitere Flüge geplant.

Die Bundeswehr hat ihre Bemühungen zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul in der Nacht zum Donnerstag fortgesetzt. Am frühen Morgen deutscher Zeit hob eine Militärmaschine vom Typ A400M mit 211 Schutzbedürftigen an Bord vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt ab, um sie von dort nach Taschkent in Usbekistan zu bringen, wie die Truppe über Twitter mitteilte. Damit hätten die Flugzeuge der Bundeswehr inzwischen über 900 Menschen ausgeflogen.

Zuvor war laut Bundesverteidigungsministerium ein weiterer A400M direkt aus Deutschland über Baku nach Kabul geflogen. Zusätzlich "zu den an Bord befindlichen Paletten mit Versorgungsmaterial aus Deutschland" seien dort noch 15 zu evakuierende Personen aufgenommen worden, bevor die Maschine nach Taschkent flog.

Zeitraffer zeigt Siegeszug der Taliban Noch im April waren es wenige Gebiete, die die Taliban kontrollierten. Doch dann endete der zwanzigjährige NATO-Einsatz. Kurz darauf eroberte die Taliban im Sturm weite Teile Afghanistans, wie die Videoanimation zeigt. (Quelle: t-online) Siegeszug in Afghanistan: Ein Zeitraffer zeigt, wie schnell die Taliban bis nach Kabul vordringen konnten. (Quelle: t-online)

Mehrere Militärtransporter der Bundeswehr pendeln zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt, von wo aus die Evakuierten ihren Weiterflug nach Deutschland antreten sollen.

Am späten Abend war zudem eine weitere Lufthansa-Maschine in Taschkent gestartet, um Menschen nach Deutschland zu bringen. Die Landung des Airbus A340 wird für den frühen Donnerstagmorgen in Frankfurt erwartet. An Bord sind nach Angaben der Lufthansa rund 250 Menschen.

Lage am Flughafen chaotisch

Die militant-islamistischen Taliban hatten in den vergangenen Wochen viel schneller als erwartet die Macht in Afghanistan übernommen. Jetzt versuchen Deutschland und andere westliche Staaten in Hauruck-Aktionen, ihre Bürger und afghanische Helfer außer Landes zu bringen.



Wegen chaotischer Zustände am Flughafen Kabul hatte der Evakuierungseinsatz am Montag schleppend begonnen. "Die Anzahl der Zugangspunkte ist beschränkt. Und nach unseren Informationen scharen sich Hunderte von Menschen vor diesen Toren, teilweise werden das auch Tausende und dabei ist es immer wieder zu Gewaltausbrüchen gekommen", sagte der Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch nach der Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung in Berlin.

Trotzdem nimmt die Evakuierungsaktion der Bundeswehr für deutsche Staatsbürger und afghanische Helfer der Bundeswehr und Bundesministerien Fahrt auf. "Wir wollen das in den kommenden Tagen auch in der Quantität weiterführen", sagte Maas. "Wir wollen weiterhin so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan in Sicherheit bringen."