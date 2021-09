Nach Söldner-Berichten

Baerbock fordert neue Bewertung des Mali-Einsatzes

18.09.2021, 04:47 Uhr | AFP

Nach Berichten über russische Söldner, die mit dem Militär in Mali zusammenarbeiten sollen, fordert Annalena Baerbock Konsequenzen. Davon sei besonders die Ausbildungsmission der Bundeswehr betroffen.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat der Bundesregierung eine Verharmlosung der Zustände in Mali vorgeworfen. "Die Bundesregierung hat doch die Lage in Mali jahrelang schöngeredet", sagte die Grünen-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). Spätestens nach den Erfahrungen in Afghanistan müsse der deutsche Einsatz in dem westafrikanischen Krisenstaat neu bewertet werden.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, dass die in Mali regierende Junta mit russischen Söldnern zusammenarbeitet, müsse die Bundeswehr-Ausbildungsmission dort sofort gestoppt werden, forderte Baerbock. "Zweimal gab es unter den Augen der EU- und UN-Kräfte einen Militärputsch im Land", fügte sie hinzu.

1.700 Soldaten sind an Mission beteiligt

"Und wenn jetzt noch die malische Militärregierung gemeinsame Sache mit russischen Söldnern macht, muss doch in jedem Fall die Ausbildung für das malische Militär ausgesetzt werden", sagte Baerbock.

Die Bundeswehr ist in Mali mit bis zu 1.700 Soldaten an zwei internationalen Einsätzen zur Stabilisierung des durch islamistische Rebellen bedrohten Sahel-Staates beteiligt. Die Junta in Bamako strebt nach Angaben aus französischen Kreisen eine Zusammenarbeit mit der berüchtigten russischen Söldnertruppe Wagner an, die mit der Ausbildung der malischen Streitkräfte beauftragt werden könnte.

Frankreich hatte angesichts dieser Berichte mit einem Abzug seiner Soldaten gedroht, auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erklärte, gegebenenfalls müssten Konsequenzen gezogen werden.