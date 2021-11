Umfrage vor Landtagswahl

SPD liegt im Saarland vor CDU

24.11.2021, 07:47 Uhr | AFP

Das Saarland ist eine CDU-Hochburg. In gut 65 Jahren gelang es nur Oskar Lafontaine, das kleine Bundesland für die SPD zu regieren. Vor der nächsten Landtagswahl im März zeichnet sich nun eine Trendwende ab.

Gut vier Monate vor der Landtagswahl im Saarland hat sich die SPD in einer Umfrage deutlich vor die CDU gesetzt. Die Sozialdemokraten von Parteichefin und Spitzenkandidatin Anke Rehlinger erreichten in der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Instituts Infratest dimap für den Saarländischen Rundfunk 33 Prozent. Mit 28 Prozent folgten die Christdemokraten von Parteichef und Ministerpräsident Tobias Hans vor der AfD mit neun, Grünen und FDP mit je acht und der Linken mit sechs Prozent.

Erste Wahl nach Kramp-Karrenbauer

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert die CDU in einer Koalition mit der SPD, in der Rehlinger Wirtschaftsministerin und Vizeministerpräsidentin ist. Dem Ergebnis der Umfrage zufolge wären rechnerisch neben der großen Koalition auch Bündnisse der SPD mit Grünen und FDP beziehungsweise mit Grünen und Linken möglich. Befragt wurden von Dienstag bis Samstag vergangener Woche 1.165 Wahlberechtigte im Saarland.

Die Wahl vom März 2017 hatte die CDU mit der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze klar für sich entschieden. Sie kam auf 40,7 Prozent vor der SPD mit 29,6 Prozent. Die Linke erreichte damals 12,8 Prozent, die AfD 6,2 Prozent. Grüne und FDP verpassten den Sprung in den Landtag. Hans folgte am 1. März 2018 als Regierungschef auf Kramp-Karrenbauer, die als CDU-Generalsekretärin in die Bundespolitik wechselte.