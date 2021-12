Neuer Gesundheitsminister

"Wir können uns als Staat nicht erpressen lassen"

10.12.2021, 14:24 Uhr | t-online

Gesundheitsminister Lauterbach hat die Fackelaufzüge von Corona-Leugnern scharf verurteilt. In einem Interview warnt der Epidemiologe zudem vor der Omikron-Variante – und erklärt, was aus dem Fall Kimmich zu lernen ist.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die teils gewalttätigen Aufmärsche und Fackelzüge von Corona-Leugnern am Freitag scharf verurteilt. Die Politik werde sich von einer kleinen radikalen Minderheit nicht davon abbringen lassen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Pandemie zu bekämpfen. "Wir dürfen uns als Staat nicht erpressen lassen, wenn wir die Bevölkerung von einer gefährlichen Krankheit schützen müssen", so Lauterbach im Interview mit dem Sender "BILD TV".

Eine der wichtigsten Maßnahmen derzeit seien das Boostern und die Impfpflicht. Auch wenn die verpflichtende Corona-Impfung in der aufgeheizten Debatte ein Brandbeschleuniger sein könnte, werde sie mit Blick auf die neueren Varianten immer wichtiger. Der R-Wert des Coronavirus sei mittlerweile fast so hoch wie bei Masern oder Windpocken – mit dem Unterschied, dass Corona "natürlich viel gefährlicher" ist, so der SPD-Politiker.

Wie gefährlich ist Omikron?

Im "BILD"-Interview zeigte sich Lauterbach zudem besorgt über die Omikron-Variante. "Wir wissen, dass Omikron deutlich ansteckender ist und auch leichter diejenigen befällt, die schon zweimal geimpft sind." Man müsse davon ausgehen, dass eine Impfung ohne den Booster keinen ausreichenden Schutz gegen Omikron biete. Ob die neue Mutante auch häufiger schwere Erkrankungen verursacht, bei Ungeimpften oder Geimpften, sei noch nicht klar. Ebenso sei unklar, ob und wann nach dem Booster eine erneute Impfung nötig sein werde. Dazu gebe es noch keine Daten, sagte der Gesundheitsminister.

Angesprochen auf den Fall des infizierten Joshua Kimmich wünschte Lauterbach dem Fußball-Nationalspieler "vollständige Genesung". Es sei falsch, dem Fußballer jetzt Vorwürfe zu machen, dass er sich nicht habe impfen lassen. Dennoch zeigten die Folgebeschwerden, unter denen Kimmich nun zu leiden hat, wie gefährlich Corona sei. "Dass jemand, der so trainiert ist, so erkrankt, das ist kein Pappenstiel."



"Werde wohl keine Fliege mehr tragen"

Auch zu seinem künftigen öffentlichen Auftreten verriet Lauterbach einige Details. Als neuer Gesundheitsminister werde er weiterhin "ab und zu" in Talkshows auftreten, so Lauterbach, aber "nur, wenn ich inhaltlich einen Punkt habe". Etwa, wenn er eine wichtige Botschaft an die Bevölkerung habe, die helfen könnte, das Infektionsgeschehen zu brechen. Hingegen werde er seine Aktivitäten auf Twitter "leider" etwas einschränken müssen, auch werde er als Minister weniger Zeit haben, nachts die neusten Corona-Studien zu lesen. Das übernehme ab jetzt sein Expertenstab.

Auch sein einstiges Markenzeichen, die Fliege, wolle er als Minister nicht wiederbeleben. "Ich werde wohl keine Fliege mehr tragen", so Lauterbach, der bis vor einer Weile oftmals mit Fliege am Hemdkragen zu sehen war. Den Großteil seiner Fliegen-Sammlung hatte Lauterbach in einer großen Aktion im Sommer Weile für einen guten Zweck versteigert.