Auch Gegenkundgebungen

Gegner der Corona-Maßnahmen demonstrieren in mehreren Städten

18.12.2021, 16:31 Uhr | dpa

Eine Frau nimmt an einer Demonstration in Hamburg teil: Das Wort "Impfung" auf ihrer Maske ist durchgestrichen. (Quelle: Fabian Bimmer/Reuters)

In mehreren deutschen Städten sind Gegner der Corona-Maßnahmen auf der Straße. Bislang gab es keine Zwischenfälle. Auch Bürger, die zu Zusammenhalt aufrufen, setzen ein Zeichen.

In vielen deutschen Städten sind an diesem Samstag Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik und der Impfungen geplant oder schon im Gange.



In Dresden demonstrierten mehrere hundert Menschen mit einem Autokorso gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Nach Angaben der Polizei reihten sich 185 Fahrzeuge zu einem rollenden Protest durch die Innenstadt aneinander. An zahlreichen Fahrzeugen hatten die Teilnehmer Transparente und Plakate befestigt. Darauf forderten sie ein Ende der pandemiebedingten Einschränkungen und sprachen sich gegen eine Impfpflicht aus. "Es blieb alles störungsfrei", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

In Schwerin versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 1.900 Menschen in der Innenstadt. Die Versammlung verlaufe bisher friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Es seien viele Familien dabei. Die Veranstalter hatten mit 1.700 Teilnehmern gerechnet. Auch eine Gegenkundgebung mit 60 Demonstranten sollte stattfinden.

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hatte am Freitag zu Friedlichkeit bei Demonstrationen aufgerufen. Persönliche Bedrohungsszenarien oder Angriffe physischer oder psychischer Art seien inakzeptabel und illegitim, hieß es in dem Parlamentsbeschluss, der ohne Gegenstimmen gefasst wurde.

Jusos und Grüne Jugend riefen zu Gegendemos auf

In Trier protestierten bis zu 300 Menschen. An einer Gegenkundgebung nahmen etwa 100 Menschen teil, wie die Polizei mitteilte. Die Regeln seien eingehalten worden, Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

In Hamburg hat die Polizei vor Beginn einer großen Demonstration mehrere wichtige Straßen in der Innenstadt gesperrt. Rund 8.000 Menschen werden nach Polizeiangaben zu der Demonstration unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" erwartet. Eine halbe Stunde vor Beginn hatten sich bereits gut 300 Teilnehmer versammelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach einer erst am Freitag in Kraft getretenen Verordnung müssen alle Demonstranten Masken tragen.

Jusos, die Grüne Jugend und Gruppen aus der linken Szene haben zu drei Gegenkundgebungen aufgerufen, zu denen laut Polizei knapp 1.000 Teilnehmer erwartet werden. Die Kundgebungen stehen unter dem Motto "Fair denken statt Querdenken" oder richten sich "Gegen Nazis! Gegen Schwurbler*innen! Gegen Querfront". Bereits an den ersten beiden Dezember-Wochenenden waren Tausende Impfgegner in Hamburg auf die Straße gegangen, ohne dass es zu Zwischenfällen kam.

Demo in Berlin untersagt

Proteste sind darüber hinaus unter anderem in Freiburg mit erwarteten 2.500 Teilnehmern sowie in Neumarkt/Oberpfalz (Bayern) mit 1.500 geplant, außerdem soll es in Hannover (Niedersachsen) mehrere kleinere Demonstrationen geben.

In Berlin wurde eine Demonstration von der Polizei verboten, wie ein Sprecher sagte. Begründet wurde das wie schon bei früheren Demonstrationen mit den zu erwartenden Verstößen gegen Corona-Regeln wie Maskenpflicht und Abstandhalten. Angemeldet waren 2.000 Teilnehmer. Bei früheren Verboten hatten sich trotzdem zum Teil viele Protestierer versammelt und erst zerstreut, als die Polizei eingriff.

Im thüringischen Greiz wollen Vereine, Kirchen und Institutionen als Reaktion auf die andauernden Proteste gemeinsam ein Zeichen für Zusammenhalt und Respekt setzen: Eine halbe Stunde lang sollen ab 19.00 Uhr Lieder wie "Stille Nacht" von den Dächern der Innenstadt klingen – "da wir aufgrund der aktuellen Situation mit Corona nicht selbst auf die Straßen gehen wollen", wie eine Sprecherin sagte. Am vergangenen Samstagabend waren dort bei Corona-Protesten 14 Polizisten verletzt worden.