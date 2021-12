"Feiern Sie in ganz kleiner Runde"

Lauterbach mahnt: Tatsächliche Inzidenz bis zu dreimal höher

29.12.2021, 15:24 Uhr | t-online, cck

Die tatsächliche Inzidenz sei etwa zwei- bis dreimal so hoch, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Mittwoch in Berlin. (Quelle: Reuters)

Der Gesundheitsminister warnt vor einer deutlich höheren Inzidenz. Die aktuellen Zahlen seien nur bedingt aussagekräftig. Er ruft für Silvester zur Vorsicht auf.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor einem hohen Infektionsgeschehen. Er gehe davon aus, dass die tatsächliche Corona-Inzidenz aktuell zwei- bis dreimal so hoch sei wie die ausgewiesene, sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er rechne mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen in Deutschland.

Wegen der Feiertage gebe es momentan eine "deutliche Untererfassung" der Corona-Infektionen. So werde wegen der Feiertage derzeit weniger getestet, und von den tatsächlich vorliegenden Testergebnissen würden weniger an die Gesundheitsämter weitergeleitet. Die Ämter hätten zudem mit Personalmangel zu kämpfen, was sich während der Feiertage "besonders deutlich" bemerkbar mache.

"Bitte feiern Sie in ganz kleiner Runde"

"Die gegenwärtig ausgewiesene Inzidenz unterschätzt die Gefahr, in der wir uns befinden", warnte der Minister. Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwoch etwa 40.000 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 205,5. "Darüber hinaus sehen wir eine deutliche Zunahme der Omikron-Fälle, die uns Sorge macht." Er rechne damit, dass die derzeit geltenden Maßnahmen "nicht reichen werden, einen deutlichen Anstieg der Omikron-Fälle zu verhindern".

Lauterbach appellierte an die Bevölkerung, die Tage des Jahreswechsels sehr vorsichtig zu verbringen. "Bitte feiern Sie in ganz kleiner Runde." Er rief zudem zur Boosterimpfung auf. Das sei der beste Schutz gegen die Omikron-Variante.

Angesprochen auf den nächsten geplanten Bund-Länder-Gipfel geht Lauterbach davon aus, dass die offiziell vermeldeten Zahlen bis dahin wieder aussagekräftig seien. Derzeit werde daran gearbeitet, eine bessere Datenlage zu bekommen, sagte Lauterbach.