Marsalek soll in Moskau leben – Bundesregierung wusste davon

Jan Marsalek ist einer der meistgesuchten Kriminellen Europas. Laut einem Bericht soll er in Moskau untergetaucht sein und vom russischen Geheimdienst beschützt werden. Die Bundesregierung weiß offenbar seit 2021 davon.

Der per Haftbefehl gesuchte Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll einem Medienbericht zufolge in Moskau untergetaucht sein und nur wenige Kilometer vom Kreml entfernt gelebt haben – und womöglich bis heute dort leben. Das berichtet die "Bild". Der Österreicher soll zudem unter der "Obhut" des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB stehen. Deutschen Behörden soll dies bereits seit 2021 bekannt gewesen sein.