Aktualisiert am 03.05.2022 - 16:40 Uhr

Aktualisiert am 03.05.2022 - 16:40 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In einer Erhebung des Insa-Instituts f├╝r "Bild" machte ├ľzdemir den gr├Â├čten Sprung und stieg von Platz 6 auf Platz 3 auf. Habeck f├╝hrt das Politiker-Ranking als beliebtester Politiker vor Parteikollegin Baerbock weiter an. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) folgt auf Platz 4 vor dem SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fiel hingegen von Platz 4 auf Platz 7.

Auch in der sogenannten Sonntagsumfrage konnten die Gr├╝nen zulegen. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl w├Ąre, k├Ąmen sie bei den Befragten auf 19 Prozent und damit ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die SPD k├Ąme auf 23 Prozent, CDU/CSU auf 27, die FDP auf 9,5 Prozent. Die AfD w├╝rde auf 10,5 Prozent kommen und die Linke auf 4,5.