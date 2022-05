Der Bundeskanzler verteidigte den Kurs der Bundesregierung bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Es gebe eine sehr pr├Ązise Linie, die unver├Ąndert verfolgt werde, sagte Scholz am Mittwoch nach einer Kabinettsklausur in Meseberg. Die Koalition sei sich v├Âllig einig dar├╝ber, was hier zu tun sei. Es seien R├╝stungsg├╝ter aus den Best├Ąnden der Bundeswehr geliefert worden, und es werde geschaut, was noch gehe. Anhand einer mit der Ukraine er├Ârterten Liste w├╝rden Bestellvorg├Ąnge ausgel├Âst. Deutschland beteilige sich an Ringtauschen. So handele das Land "komplett identisch" etwa wie die USA, Gro├čbritannien oder Frankreich.