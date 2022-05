Es ist eine deutsche Debatte, die es in dieser Form in anderen EU-Staaten so nicht gibt. Die Wortf├╝hrer auf der Seite der Mahner geh├Âren zu einem gro├čen Teil der Generation der ├ťber-70-J├Ąhrigen an. Es sind Menschen, die noch eigene Erinnerungen an die Nachkriegszeit haben, manche haben den Zweiten Weltkrieg noch selbst erlebt, die Krisen der Zeit des Kalten Krieges sind ihnen noch pr├Ąsent. Dass sie deshalb besser wissen, welche Waffen, Munition und milit├Ąrische Ausbildung Deutschland den Ukrainern zur Verf├╝gung stellen sollte, ohne dadurch eine weitere Eskalation zu provozieren, muss das aber nicht bedeuten.