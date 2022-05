Die SPD um Spitzenkandidat Thomas Losse-M├╝ller erwartete am Freitagnachmittag Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Kundgebung in Kiel. Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther von der CDU hatte Termine in Nortorf und Laboe im Programm. In Kiel untermauerte die Klimabewegung Fridays for Future am Nachmittag mit einer Kundgebung und einer Demonstration ihre Forderungen an die Landespolitik.