FDP-Kandidat Bernd Buchholz erhielt beim Endspurt am Samstag in Kiel und L├╝beck Unterst├╝tzung von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Dieser rief die Menschen eindringlich auf, sich an der Landtagswahl zu beteiligen. "Millionen von Menschen auf der Welt wollen eines, tr├Ąumen von einem: Einmal bei einer freien, gleichen und geheimen Wahl - friedlich, in Freiheit - dar├╝ber abstimmen zu d├╝rfen, welchen Weg ihre Gesellschaft in die Zukunft w├Ąhlt." Zur Abschlusskundgebung auf dem Rathausmarkt waren laut FDP etwa 300 Menschen gekommen.

Eine Wahlbeteiligung von rund 64 Prozent d├╝rfe es nicht wieder geben, sagte der FDP-Chef. Vor den Ereignissen in der Welt - Lindner nannte den Ukraine-Krieg und die Unterdr├╝ckung der Opposition in Russland - sei das Wahlrecht in diesem Jahr eher eine moralische Wahlpflicht.

Wahlkampf vom Krieg ├╝berschattet

Der Wahlkampf war auch aus Sicht von Buchholz ein St├╝ck weit vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine ├╝berschattet. Im Verh├Ąltnis seien die debattierten Probleme doch sehr klein. "Manchmal kommt man sich klein und nichtig vor, wenn man dann ├╝ber Bildungspolitik ├╝ber Wirtschaftspolitik, ├╝ber andere Dinge redet", sagte er in Kiel. Was das Land derzeit am meisten brauche, sei Frieden in Europa.

Die gr├╝ne Spitzenkandidatin Heinold zog ebenfalls eine erste Bilanz des Wahlkampfs: "Hinter uns liegen intensive und vom Krieg ├╝berschatte Wochen. Dennoch haben wir mit viel Leidenschaft f├╝r unsere Themen geworben: Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine moderne Gesellschaftspolitik." Den H├Âhepunkt hatte die gr├╝ne Kampagne am Freitag erreicht, als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in Neum├╝nster auftrat. Habeck, der lange Minister in Schleswig-Holstein war, hatte unter anderem die politische Kultur im Land als Verdienst seiner Partei gelobt.