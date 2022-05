Berlin (dpa) - Die Union im Bundestag wirft Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) wegen der Mitreise ihres Sohnes in einem Regierungshubschrauber "maximale Ungeschicklichkeit" vor.

"Das zeugt von mangelndem Fingerspitzengef├╝hl", sagte der Erste Parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), am Dienstag in Berlin. Der Vorgang habe "ein Geschm├Ąckle", wie man in seiner Heimat sagen w├╝rde. "Es gibt Dinge, die sind verboten. Und es gibt Dinge, die macht man einfach nicht."