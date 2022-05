G├╝nther verwies mit Blick auf seinen Kurs auf die erfolgreiche Arbeit der Jamaika-Regierung in den letzten f├╝nf Jahren, auf den gro├čen Zuspruch der W├Ąhler f├╝r diese Koalition und die Gr├Â├če der anstehenden Aufgaben. "F├╝r mich sind Klimaziele ├╝berhaupt nicht verhandelbar in einer Koalition." Nicht verhandelbar sei auch ein z├╝giger Weiterbau der Autobahn 20. Schleswig-Holstein sei auch das einzige Land, in dem es gelungen sei, die politischen R├Ąnder aus dem Parlament zu halten, sagte G├╝nther. Weder AfD noch die Linke kamen in den Landtag.