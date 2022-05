"Das ist nat├╝rlich die erschreckende Parallele", sagte der fr├╝here Bundestagspr├Ąsident in einem Interview mit der "Badischen Zeitung" auf die Frage nach der Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Hitler habe schon fr├╝h in seinem Buch "Mein Kampf" geschrieben, dass er die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs r├╝ckg├Ąngig machen wolle. Zun├Ąchst habe es dann - auch nach dem Einmarsch der Wehrmacht ins Rheinland und anderen Schritten Hitlers - keine Mehrheit in Gro├čbritannien, Frankreich und den USA gegeben f├╝r eine andere Politik als die des "Appeasement", also einer Politik der Zur├╝ckhaltung gegen├╝ber au├čenpolitisch aggressiven Staaten.