Finnland und auch das benachbarte Schweden sind heute bereits enge Partner der Nato, offizielle Mitglieder bislang aber nicht. Russlands Einmarsch in die Ukraine hat jedoch in beiden L├Ąndern eine intensive Nato-Debatte ausgel├Âst. Aus Schweden hie├č es am Freitag, Au├čenministerin Ann Linde wolle am Wochenende in Berlin mit ihrem t├╝rkischen Kollegen Mevl├╝t Cavusoglu reden. Sie wird wie auch Finnlands Au├čenminister Pekka Haavisto als Gast zu dem Treffen in Berlin erwartet.