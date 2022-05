WĂ€hrend der Corona-Pandemie hĂ€tten vor allem Russland und China in Deutschland Desinformation und Propaganda verbreitet, bilanzierte die Ministerin. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine versuche Russlands PrĂ€sident Wladimir Putin zudem das Narrativ einer angeblichen "Russophobie" des Westens zu verfestigen - auch mit dem Ziel die russischsprachige Bevölkerung in Deutschland zu beeinflussen. Sie wolle die G7-PrĂ€sidentschaft nutzen, um das Thema Desinformation in den Fokus zu rĂŒcken, kĂŒndigte Faeser an.