Pflegekräfte erhalten weiteren Corona-Bonus

Erneut hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, dass Boni an die besonders belasteten Angestellten in Altenheimen und KrankenhĂ€usern ausschĂŒttet. Doch die BetrĂ€ge differieren je nach Arbeitsplatz um bis zu 2.000 Euro.

Die in der Corona-Pandemie besonders belasteten PflegekrĂ€fte in Altenheimen und KrankenhĂ€usern erhalten abermals eine Bonuszahlung. Das am Donnerstagabend vom Bundestag beschlossene Gesetz sieht eine Zahlung von maximal 550 Euro fĂŒr VollzeitbeschĂ€ftigte in der direkten Altenpflege und Betreuung vor. Bis zu 370 Euro bekommen BeschĂ€ftigte, die fĂŒr Einrichtungen der Altenpflege tĂ€tig sind und mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit fĂŒr PflegebedĂŒrftige aufwenden.