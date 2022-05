Bundesarbeitsminister Hubertus Heil lehnt eine von ├ľkonomen wegen der hohen Inflation ins Spiel gebrachte Erh├Âhung des Renteneintrittsalters klar ab. "Was ich richtig finde, ist der flexible ├ťbergang in den Ruhestand. Das ist vollkommen in Ordnung", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag). "Aber die Vorstellung, dass man im Stahlwerk oder an der Supermarktkasse, als Polizistin oder als Krankenschwester bis 70 arbeiten soll, die k├Ânnen nur Leute haben, die in einer ganz anderen Welt leben."