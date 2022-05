Auf die Frage "Welche Ziele sollten nach Russlands Angriff auf die Ukraine die höchste PrioritÀt in der EU haben?" konnten drei verschiedene Antworten gegeben werden. Als vergangenes Jahr gefragt wurde, was die wichtigsten PrioritÀten in der Europapolitik der neuen Bundesregierung sein sollten, standen eine Gemeinsame Asylpolitik, die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und soziale Mindeststandards in der EU noch ganz oben auf der Agenda.