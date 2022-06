Loading... Embed

Davon kann auch der 19-jĂ€hrige KrĂ€hn berichten: Wenn er mit seinen Freunden an einem Wochenende mal abends in die Landeshauptstadt fahre, bestimmen sie trotz Anreise mit dem Zug einen "Fahrer", sagt er – also einen, der an dem Abend keinen Alkohol trinke. Denn kommen sie spĂ€tabends aus MĂŒnchen zurĂŒck, muss einer am Bahnhof ins Auto steigen und von dort die anderen in die umliegenden Orte nach Hause fahren – notgedrungen, anders geht es nicht. "Es nervt, dass wir da so auf das Auto angewiesen sind", sagt KrĂ€hn.

"Der FĂŒhrerschein ist deine Freiheit"

"WĂ€hrend man in der Schweiz mit dem Bus auch in das abgelegenste Bergdorf kommt, sind wir in Deutschland weit davon entfernt", sagt Dirk Flege von der "Allianz pro Schiene" – dem Verein, der das "Erreichbarkeitsranking" erstellt hat, bei dem Dingolfing-Landau Schlusslicht ist.

Ein Alltag ohne Auto, auf dem Land und in der Stadt – diese Idee gibt es auch in Deutschland. Da geht es in großen Konzepten hĂ€ufig um die Rentnerin, die mangels Dorfladen in der nĂ€chsten Stadt einkaufen muss; oder den SchĂŒler, der nach den Hausaufgaben einen Freund besuchen möchte.

Eine "MobilitĂ€tsgarantie" forderten die GrĂŒnen noch im Wahlkampf, die SPD ein "Recht auf MobilitĂ€t vor allem fĂŒr den lĂ€ndlichen Raum". Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, GrĂŒnen und FDP aber ist nicht mehr von einem "Recht" oder einer "Garantie" die Rede, sondern lediglich davon, dass "Standards" fĂŒr Erreichbarkeit "definiert" werden sollen.

Erreichbarkeit in der FlĂ€che, ausreichende Taktung der Busse und Bahnen: Von einer solchen Welt trĂ€umt die GrĂŒne Helmer. Sie wĂŒrde sich wĂŒnschen, dass ihre beiden Söhne eigenstĂ€ndig mobil sein könnten mit dem Bus. "Aber in dieser Region kommst du niemals auf die Idee, keinen FĂŒhrerschein zu machen, denn das ist deine Freiheit", sagt die 49-JĂ€hrige und zuckt die Achseln. Das war bei ihr, die in Teisbach außerhalb von Dingolfing aufgewachsen ist, damals schon so – und das wird wohl auch bei ihren Söhnen in Oberdingolfing so sein.

Landrat: Angebot kann besser werden

Dass das Angebot im Landkreis deutlich verbessert werden solle, betont Landrat Werner Bumeder. Der CSU-Politiker weist per Mail daraufhin, dass es im Landkreis unter anderem 44 Buslinien gebe, dazu noch Stadtbuslinien in Dingolfing und Landau. Aber einige, mit denen man im Landkreis spricht, zweifeln am politischen Willen in einer Stadt, die von Autos lebt.