In dem von H√∂cke und vier weiteren Delegierten formulierten Antrag zur Satzung, √ľber den zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet hatte, hei√üt es w√∂rtlich, der Bundesvorstand solle k√ľnftig aus "einem oder zwei Bundessprechern" bestehen. In der aktuell g√ľltigen Fassung der Satzung ist von zwei oder drei Bundessprechern die Rede.

In der AfD werden die Parteivorsitzenden "Bundessprecher" genannt. Nach einer Dreierspitze in der Fr√ľhphase hatte die Partei in den vergangenen Jahren jeweils zwei Co-Vorsitzende. Seit dem Parteiaustritt des langj√§hrigen Vorsitzenden J√∂rg Meuthen im Januar steht Tino Chrupalla alleine an der Spitze der AfD. Gemeinsam mit Alice Weidel leitet er die Bundestagsfraktion.