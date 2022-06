In 100 Tagen des Ukraine-Kriegs hat sich Deutschlands Politik radikal gewandelt. Doch in einem entscheidenden Punkt macht es Bundeskanzler Scholz Putin noch immer zu einfach.

Das hat er in den 100 Tagen seit dem ├ťberfall Russlands immer mal wieder klargemacht. So etwas sei nur "dahergeredet", sei eine ├ťbung in der "Lust am Untergang", komme von irgendwelchen "Jungs und M├Ądels".