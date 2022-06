Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte als Reaktion auf Russlands Einmarsch in die Ukraine am 27. Februar im Bundestag eine massive Aufr├╝stung angek├╝ndigt: Der Haushalt werde einmalig mit einem Sonderverm├Âgen in H├Âhe von 100 Milliarden Euro f├╝r Investitionen in R├╝stungsvorhaben ausgestattet; Jahr f├╝r Jahr werde mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert. Weil das Sonderverm├Âgen im Grundgesetz verankert werden soll, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich. Deshalb ist die Koalition auf Stimmen der Opposition angewiesen.