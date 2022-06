Habeck warb dafĂŒr, die Chancen zu ergreifen, "die in umfassendem Klimaschutz liegen", und nannte den Ausbau erneuerbarer Energien, die Wasserstoff-Produktion sowie technologische Innovationen. Dadurch könnten neue Formen der Zusammenarbeit entstehen. "Das wollen wir, so gut es geht, bestĂ€rken, damit es zu einer wachsenden Kooperation innerhalb der Region als auch zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der EuropĂ€ischen Union einerseits und dem östlichen Mittelmeerraum andererseits kommen kann. Dies wird meine GesprĂ€che in Israel, den PalĂ€stinensischen Gebieten und Jordanien prĂ€gen", kĂŒndigte Habeck an.

Habeck trifft Politiker und Unternehmer

Bei seinem Antrittsbesuch in Israel will Habeck unter anderem mit MinisterprĂ€sident Bennett, Außenminister Jair Lapid, Wirtschafts- und Industrieministerin Orna Barbivai sowie Energieministerin Karine Elharrar zusammenkommen, die auch fĂŒr Klimaschutz zustĂ€ndig ist. Zudem will er Vertreterinnen und Vertreter israelischer wie deutscher Unternehmen sowie der Zivilgesellschaft treffen. Im Vordergrund der GesprĂ€che stehen nach Angaben seines Ministeriums Fragen zur Zusammenarbeit im Innovations- und Technologiebereich, Energiewende und Klimakrise.

Habeck, der auch die Holocaust-GedenkstĂ€tte Yad Vashem besuchen wird, betonte die besondere Verantwortung, die Deutschland aus seiner Geschichte heraus trage. "Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen StaatsrĂ€son. FĂŒr diese KontinuitĂ€t in der Politik der Bundesrepublik Deutschland steht auch diese Regierung ein. Sie ist unverrĂŒckbarer Bestandteil unseres Handelns."

Weiterreise in PalÀstinensergebiete und Jordanien

Am Dienstag will Habeck weiter in die palĂ€stinensischen Gebiete reisen. In Ramallah im Westjordanland will er mit dem MinisterprĂ€sidenten der PalĂ€stinensischen Autonomiebehörde, Mohammed Schtaje, sowie Wirtschaftsminister Khalid Osaily ĂŒber die aktuelle politische Lage in den PalĂ€stinensergebieten, die fragile wirtschaftliche Situation sowie Herausforderungen bei der Energieversorgung sprechen. Es hatte zuletzt Proteste wegen steigender Energie- und Lebensmittelpreise gegeben.

Aus Ramallah reist Habeck nach Jordanien weiter, wo er an einer jordanisch-deutschen Energiekonferenz teilnimmt. Der "MENA Europe Future Energy Dialogue (MEFED)" wird von der jordanischen und der deutschen Regierung gemeinsam organisiert, Habeck will die Veranstaltung mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit eröffnen. Themen sind nach offiziellen Angaben der Ausbau erneuerbarer Energien und der Wasserstoff-Infrastruktur sowie gemeinsame Klimaschutz-Vorhaben.

In Jordanien will sich der Minister auch ĂŒber den Zustand des Toten Meeres informieren. Der Wasserstand des Toten Meeres, das zwischen Israel, dem Westjordanland und Jordanien liegt, sinkt seit Jahren. Am Ufer sackt stellenweise der Boden ab, Senklöcher entstehen. Habeck will in Jordanien auch das zweitgrĂ¶ĂŸte FlĂŒchtlingslager des Landes, Asrak, sehen, wo rund 39.000 syrische FlĂŒchtlinge leben.