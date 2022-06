Auf dem keine 200 Kilometer Luftlinie von der russischen Exklave Kaliningrad entfernten TruppenĂŒbungsplatz bei Prabade wird Scholz sich auch ein Bild von der AusrĂŒstung der Bundeswehr machen, zu der SchĂŒtzen- und Kampfpanzer, schwere Artillerie sowie AufklĂ€rungsdrohnen zĂ€hlen. Beim Nato-Gipfel in Madrid wird es vom 28. bis 30. Juni darum gehen, inwieweit die Nato-Truppen an der Ostflanke noch einmal aufgestockt werden.

Baerbock stellt weitere VerstÀrkung in Aussicht

Außenministerin Annalena Baerbock hatte im April bei ihrem Besuch in Litauen schon einen "substanziellen Beitrag" Deutschlands zu einer VergrĂ¶ĂŸerung der Nato-Truppe im Osten zugesagt. "Wir mĂŒssen praktisch in der Lage sein, jeden Quadratzentimeter unseres gemeinsamen BĂŒndnisgebietes, das heißt des Baltikums, zu verteidigen. Und zwar ab der ersten Minute", sagte die GrĂŒnen-Politikerin. Die Nato-VerstĂ€rkungstruppe, an der auch Soldaten sieben anderer europĂ€ischer LĂ€nder beteiligt sind, war im Zuge der Ukraine-Krise schon von rund 1200 auf etwa 1600 Soldatinnen und Soldaten aufgestockt worden.

Litauen zĂ€hlt neben Lettland, Estland, Polen und Norwegen zu den fĂŒnf Nato-Staaten, die eine Landgrenze mit Russland haben. Mit Finnland könnte bald ein sechstes hinzukommen. In der russischen Exklave Kaliningrad sind Raketen stationiert, die das gesamte Baltikum, ganz Polen und sogar Berlin erreichen können.

Unterschiedliche Haltung zu EU-Perspektive fĂŒr die Ukraine

Der Schutz vor der russischen Bedrohung wird aber nicht das einzige Thema des Scholz-Besuchs sein. Es wird auch um die UnterstĂŒtzung der Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer und die europĂ€ische Perspektive des Landes gehen. WĂ€hrend die baltischen Staaten dafĂŒr sind, die Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten zu machen, hat sich die Bundesregierung noch nicht entschieden.

Scholz will sich zunĂ€chst um die Aufnahme der Beitrittskandidaten auf dem Balkan kĂŒmmern. Mit Blick auf die Ukraine betont er, dass es fĂŒr das Land keine AbkĂŒrzung auf dem Weg in die EU geben dĂŒrfe.

Der französische PrĂ€sident Emmanuel Macron hat neue Kooperationsformen mit LĂ€ndern wie der Ukraine angeregt, weil ein EU-Beitritt innerhalb weniger Jahre nicht erreichbar sei. Nauseda hat sich dazu skeptisch geĂ€ußert. "Ich habe den Eindruck, dass dies ein Versuch ist, den offensichtlichen Mangel an politischem Willen zu ĂŒberdecken, Entscheidungen ĂŒber die GewĂ€hrung des Kandidatenstatus zu treffen."

Kritik an deutscher ZurĂŒckhaltung bei Waffenlieferungen

FĂŒr die Ukraine hat der Kandidatenstatus höchste PrioritĂ€t bei den Forderungen an die EU - neben den Waffenlieferungen fĂŒr den Kampf gegen die russischen Angreifer. Die kleinen baltischen Staaten haben bereits frĂŒh Waffen in die Ukraine geschickt und Deutschland immer wieder als zu zurĂŒckhaltend bei der MilitĂ€rhilfe kritisiert. "Wir sind 65 Mal kleiner als Deutschland. Und wir haben sechs Mal mehr MilitĂ€rhilfe zur VerfĂŒgung gestellt als Deutschland", sagte die estnische MinisterprĂ€sidentin Kaja Kallas Ende April bei einem Besuch in Berlin.