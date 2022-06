Weil die beiden Deutschen eine terroristische Vereinigung gegr├╝ndet h├Ątten, w├Ąre ihr Plan aufgegangen, m├╝ssen sie sich von diesem Donnerstag (09.00) in Stuttgart vor dem Oberlandesgericht verantworten. Die M├Ąnner waren im vergangenen Oktober im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in M├╝nchen festgenommen worden. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft. Der Prozess findet vor dem Staatsschutzsenat statt.