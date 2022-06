Wie ein Rechtsextremer im Osten sein "Königreich" errichtet

Verfassungsschutz warnt: Siedler-Sekten k├Ânnten entstehen

"Das 'K├Ânigreich Deutschland' leugnet die geltende Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Es will pseudo- legitimierte Parallelstrukturen zu real existierenden staatlichen und wirtschaftlichen Strukturen wie beispielsweise dem Steuer- und Finanzwesen sowie dem sozialen Sicherungssystem aufbauen", hielt LfV-Pr├Ąsident Dirk-Martin Christian im M├Ąrz in einer Art Warnschreiben an Kommunalpolitiker fest. Fitzek sei f├╝r seine Ziele auf die Ersparnisse beziehungsweise Finanzeinlagen seiner "Bewohner" zwingend angewiesen. Es bestehe die Gefahr, dass sich weitere extremistische, sekten├Ąhnliche Siedlungsgemeinschaften herausbildeten.

Tatsache ist, dass die "rechte Landnahme" ÔÇô so wird das Ph├Ąnomen inzwischen genannt ÔÇô vor allem in Ostdeutschland zunimmt. W├Ąhrend in Fitzeks "K├Ânigreich" die Grenzen zu Verschw├Ârungstheorien und Esoterik flie├čend scheinen, gilt anderswo rechte Ideologie als Markenkern. Nach Angaben des Verfassungsschutzes wirbt seit Februar 2020 etwa die "Initiative Zusammenr├╝cken" f├╝r die Ansiedlungen von Rechtsextremisten in "Mitteldeutschland", vor allem im Raum Leisnig. In der Stadt, aber auch in umliegenden Geh├Âften, h├Ątten sich in den vergangenen Jahren Rechtsextremisten mit ihren Familien angesiedelt.

Das Logo des "K├Ânigreich Deutschland" prangt am Fenster eines Pf├Ârtnerhauses: F├╝r Fitzek ist das "K├Ânigreich" "drinnen", und die Bundesrepublik Deutschland "drau├čen". (Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-bilder)

Die Akteure k├Ąmen auch aus dem Westen, hei├čt es. "Sie z├Ąhlen zur Neonazi-Szene, manche von ihnen geh├Âren dem parteigebundenen rechtsextremen Spektrum an. Auch ehemalige Mitglieder der im Jahr 2009 verbotenen neonazistischen 'Heimattreuen Deutschen Jugend' z├Ąhlen dazu", hei├čt es im Jahresbericht des Verfassungsschutzes. "Ziel ist es, einen an rassistischen und v├Âlkischen Ideen orientierten Lebensentwurf zu verwirklichen, der ein Zeichen gegen die von der Szene empfundene '├ťberfremdung' durch die Zuwanderer setzen soll."

Kauf ├╝ber Strohm├Ąnner

Daf├╝r scheint der l├Ąndliche Raum in Ostdeutschland bester N├Ąhrboden. Einer der Protagonisten der "Initiative Zusammenr├╝cken" h├Ąlt Sachsen f├╝r ein ideales Gebiet, da "man hier noch als richtiger Deutscher akzeptiert" werde und "als Volk in Ruhe wieder wachsen k├Ânne", zitiert ihn der Verfassungsschutz im Lagebericht. Geworben wird etwa mit g├╝nstigen Bedingungen wie preiswertem Wohnraum, niedrigen Immobilienpreisen, l├Ąndlicher Abgeschiedenheit und geringen Zahlen an Migranten. Experten sehen in den Siedlungsprojekten zugleich ein Indiz f├╝r Bestrebungen, die rechtsextreme Szene weiter zu vernetzen.