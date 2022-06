Ein Blick auf die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) untermauert die Prognose des Ministers: Am Mittwochmorgen meldete das Institut eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner von 472,4. Eine Woche zuvor, am 8. Juni, lag die Inzidenz noch bei 271,6.

Lauterbach spricht von verpufftem Sommereffekt

"Weil die aktuelle Virusvariante sehr leicht übertragbar ist und weil fast alle Vorsichtsmaßnahmen ausgelaufen sind, verpufft in diesem Jahr der Sommereffekt in der Pandemie", erklärte Lauterbach weiter. Als Gegenmittel hatte er bereits am Dienstag dazu aufgerufen, in Innenräumen wieder Schutzmasken zu tragen.