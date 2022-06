Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den Zugang zu anlasslosen, kostenfreien Corona-Schnelltests f├╝r alle B├╝rgerinnen und B├╝rger offenbar beenden. Dies geht aus der "Corona-Herbststrategie" des Gesundheitsministeriums hervor, ├╝ber die das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Der sieben Punkte umfassende Plan sei am Dienstag an die Gesundheitsministerinnen und -minister der Bundesl├Ąnder geschickt worden, die ab Mittwoch zur Gesundheitsministerkonferenz zusammenkommen.