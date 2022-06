CDU und Gr├╝ne haben ihre Koalitionsverhandlungen f├╝r Nordrhein-Westfalen erfolgreich abgeschlossen. F├╝nfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl wollen Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) und die Parteichefin der NRW-Gr├╝nen, Mona Neubaur, das Vertragswerk am Donnerstag um 13 Uhr in D├╝sseldorf vorstellen. Das k├╝ndigten beide Parteien am fr├╝hen Donnerstagmorgen an.