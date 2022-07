Nord Stream 2 steht bei Schwesigs Stiftung in der Kreide

Bislang waren die Fraktionen im Landtag davon ausgegangen, dass das derzeitige Vermögen mit kleineren Abstrichen in etwa deckungsgleich mit dem Startkapital sei. Es ist allerdings völlig offen, ob dem so ist.

Eine Rechtsgutachterin im Auftrag der Landesregierung hatte Anfang Mai nicht bis zu der Information durchdringen können, wie hoch das Stiftungsvermögen tatsächlich ist. Anlass zu neuen Spekulationen lieferte der Vorstandsvorsitzende Sellering bei einer Pressekonferenz am 9. Juni. Medienrecherchen und Gerichtsurteile hatten die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung zu diesem Zeitpunkt unter Druck gesetzt. Sellering wählte damals die Offensive und präsentierte überraschend einen Tätigkeitsbericht des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, über den die zunächst nicht bekannten Zahlungen flossen.

Auftragsvolumen: 165 Millionen Euro

Vertragspartner der Stiftung sollten laut Vorstandsbeschluss bezahlt werden. "Ob es dann gelingt, dass wir das Geld von Nord Stream zurückkriegen, das müssen wir noch sehen." Der Vorstand gehe aber davon aus, dass auch im schlechtesten Fall "am Ende ein Plus bleibt". Die Höhe der offenen Rechnungen bezifferte Sellering nicht. Auch Nord Stream 2 habe noch offene Forderungen an die Klimastiftung, zum Beispiel den Verkaufserlös des vom Unternehmen vorfinanzierten Schiffs "Blue Ship" der Stiftung.