Friedrich Merz wehrt sich gegen Macho-Image

Merz wies in dem Doppelinterview mit seiner Frau Charlotte auch das Klischee zurück, er sei ein Macho. "Familie, Freunde und alle, die mich aus dem Beruf oder der Politik kennen, schütteln über solche Zerrbilder nur den Kopf." Er habe immer gern und auf Augenhöhe mit Frauen zusammengearbeitet, sagte der Oppositionsführer im Bundestag. "Gleichberechtigung war und ist mir gerade als CDU-Vorsitzender und als Fraktionsvorsitzender ein sehr wichtiges Anliegen. Ohne die Frauen gewinnen wir keine Wahl mehr."

Claudia Obert will vom Reality-TV in die Politik – CDU wiegelt ab

Hamburgische Bürgerschaft : Claudia Obert will vom Reality-TV in die Politik – CDU wiegelt ab

Merz sagt Teilnahme an umstrittenen konservativem Forum ab

Veranstaltung mit Trump-Unterstützer : Merz sagt Teilnahme an umstrittenen konservativem Forum ab

Die CDU ist in ihrer Mitgliederschaft überaltert und männlich dominiert. Beim Bundesparteitag im September in Hannover soll daher über die Einführung einer Frauenquote abgestimmt werden. Um den Quotengegnern, die es vor allem in der Jungen Union gibt, entgegenzukommen, hat Merz vorgeschlagen, diese Maßnahme zeitlich zu befristen.