Der US-Präsident hat massive Zölle gegen mehr als 30 Länder verhängt – und sich dabei auf William McKinley berufen. Doch Trumps protektionistischer Feldzug ist radikaler als alles, was die USA bis heute gesehen haben.

Donald Trump hat es getan. Am sogenannten "Liberation Day" am Mittwoch erklärte er die USA zur "wirtschaftlich befreiten Nation" und verhängte Strafzölle gegen mehr als 30 Länder weltweit. In seiner Executive Order inszeniert er sich erneut als Kämpfer gegen die angebliche Ausbeutung der USA durch andere Staaten.