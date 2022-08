Ehrenamt: Nancy Faeser schlägt früheren Renteneintritt vor

Aktualisiert am 10.08.2022 - 15:58 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vorgeschlagen, langjährige Ehrenamtler ein Jahr früher in die Rente eintreten zu lassen. "Man muss darüber nachdenken, wie man denjenigen etwas Gutes tun kann, die das ihr Leben lang getan haben", sagte Faeser am Dienstagabend in einer Talkreihe vom "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). Mit einem früheren Renteneintritt könne der Staat Anreize für ein freiwilliges Engagement schaffen.