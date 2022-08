Cum-Ex-Affäre: "Herr Scholz ist ein Serienlügner"

CDU-Finanzpolitiker Matthias Hauer sieht das ähnlich. "Die Enthüllungen lassen nur einen Schluss zu", sagt Hauer t-online. "Bundeskanzler Scholz steckt viel tiefer als bisher vermutet im Sumpf des Cum-Ex-Steuerraubs."

Bargeld im Schließfach und ein "teuflischer Plan"

Es sind in der Sache wohl die brisantesten Erkenntnisse der vergangenen Wochen in der Cum-Ex-Affäre. Aber es sind nicht die einzigen. Hinzu kommen zwei Enthüllungen, die die Aufmerksamkeit überhaupt erst wieder auf die Affäre gelenkt haben. In einer Mediendemokratie ein Wert an sich, selbst wenn sie in der Sache gar nicht so entscheidend sein sollten. Dabei geht es um viel Bargeld in einem Schließfach – und ein eindrückliches Zitat.

Im Rahmen der Ermittlungen gegen den Hamburger SPD-Strippenzieher Johannes Kahrs, der sich inzwischen aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, fanden Polizisten im vergangenen Jahr in dessen Wohnung einen Schlüssel. Er gehörte zu einem Schließfach in einer Bank, in dem sie auf mehr als 200.000 Euro Bargeld stießen. Zur Herkunft äußert sich Kahrs nicht. Es ist bisher auch nichts bekannt, was dafür spräche, dass das Geld mit der Cum-Ex-Affäre in Verbindung stünde. Doch das Interesse war geweckt.

Auch weil eine weitere Enthüllung hinzukam, die nicht weniger skeptisch machte. Den Ermittlungen zufolge schrieb die für den Warburg-Fall zuständige Hamburger Finanzbeamtin nämlich eine verdächtige WhatsApp-Nachricht an eine Kollegin. "Mein teuflischer Plan ist aufgegangen" hieß es darin demnach unter anderem. "Also verjähren lassen?", antwortete die Kollegin – und erhielt die Bestätigung: "Ja, wenn nicht noch etwas kommt." Und all das nur Stunden, nachdem die Entscheidung der Finanzverwaltung gefallen war, auf die 47 Millionen Euro von Warburg zu verzichten.

"… dann ist er als Kanzler nicht mehr tragbar"

Am Freitag wird Olaf Scholz wohl zu allen diesen Enthüllungen Stellung nehmen müssen. Im prächtigen Plenarsaal des Hamburger Rathauses beginnt dann um 14 Uhr die Sitzung des Untersuchungsausschusses. Doch wird er auch wirklich etwas sagen? Oder beruft er sich weiter auf "eine präzise Amnesie für alle Kontakte, die mit kriminellen Cum-Ex-Geschäften der Warburg Bank in Verbindung stehen", wie der frühere Linken-Politiker Fabio De Masi es formuliert?

CDU-Finanzpolitiker Matthias Hauer jedenfalls fordert, die Kommunikation des Bundeskanzlers und seines Beraterkreises müsse nun "lückenlos unter die Lupe genommen werden". Hauers Erwartungen sind klar: "Anstatt sich am Freitag erneut hinter unglaubwürdigen Erinnerungslücken zu verstecken, sollte sich der Bundeskanzler umfassend zu seiner persönlichen Rolle im Steuerraub sowie den mutmaßlich gezielten Löschungen und Unstimmigkeiten in seinen E-Mails und Kalendern äußern", sagt Hauer t-online.

Endlich auspacken – das erwartet auch Fabio De Masi von Scholz. "Ich wünsche mir, dass Scholz aufhört, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen und sich beim Parlament und der Bevölkerung entschuldigt", sagt De Masi. Es wäre, das sagt er nicht, wohl das Ende des Bundeskanzlers Olaf Scholz.