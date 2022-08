Verfassungsschutz erwartet mehr russische Propaganda und Spionage

Aktualisiert am 17.08.2022 - 12:34 Uhr

Der Kreml verbreitet Falschinformationen zum Ukraine-Krieg – und will damit auch in Deutschland Angst schüren. Der Verfassungsschutz ist alarmiert.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet in den kommenden Monaten mit verstärkten russischen Propaganda- und Spionage-Aktivitäten. "Russland nutzt insbesondere Fragen der Energieversorgung Europas als hybriden Hebel", teilte der Inlandsgeheimdienst am Mittwoch mit. Mit der gezielten Verbreitung von Falschinformationen, etwa zu Gasknappheit und Preissteigerungen, werde versucht, in Deutschland Angst vor einer möglicherweise existenzbedrohenden Energie- und Lebensmittelknappheit zu schüren.