Antisemitismusbeauftragter nimmt Scholz in Schutz

Er hoffe, dass auch die palästinensische Seite gelernt habe, "dass solche Äußerungen in Deutschland inakzeptabel sind", sagte Klein. Abbas hatte am Dienstag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz gesagt, Israel habe seit 1947 "50 Massaker, 50 Holocausts" an Palästinensern begangen. Gefragt worden war er nach einer möglichen Entschuldigung der Palästinenser für das Olympia-Attentat in München 1972. Abbas relativierte seine Äußerungen am Mittwoch.