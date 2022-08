Ampelkoalition ringt um drittes Paket: Wer soll entlastet werden?

Lindner deutet drittes Paket ab 1. Januar an

Das dritte Paket werde das neue Bürgergeld für Menschen in Grundsicherung , eine Wohngeldreform und andere Maßnahmen beinhalten, sagte Lindner am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Danach gefragt, ob die Entlastungen noch in diesem Jahr greifen werden, sagte er: "Am 1. Januar ist auch noch Winter und deshalb kann ich nur sagen, es wird ein drittes Paket geben." Inhaltlich bekräftigte Lindner seine Forderung nach einem Inflationsausgleich bei der Einkommensteuer . Forderungen nach weiteren gezielten Entlastungen etwa für Rentnerinnen und Rentner wies Lindner erneut zurück.

"Gar nicht so einfach": Familienministerin sieht Umsetzungsschwierigkeiten

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck plädierte beim Tag der offenen Tür in seinem Ministerium am Sonntag dafür, bei künftigen Zahlungen wie der Energiepauschale Geringverdiener stärker zu entlasten als Menschen mit höheren Einkommen. "Diejenigen, die besser verdienen, sollen absolut weniger bekommen als diejenigen, die schlechter verdienen – nicht relativ", machte der Grünen-Politiker deutlich.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) räumte Schwierigkeiten bei gezielten Entlastungen ein. "Richtig ist, dass jenseits der Transferempfänger es in Deutschland gar nicht so einfach ist, schnell zielgenau zu entlasten", sagte sie in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Deutschlandfunks. Eine Maßnahme wie die geplante Absenkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas von bisher 19 auf 7 Prozent sei "nicht so zielgenau wie andere Maßnahmen". Deswegen brauche es ein Gesamtpaket.